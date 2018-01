Sky se presenta con 'Gomorra'

Cuatro meses después de su desembarco oficial en España, la plataforma de televisión por ‘streaming’ Sky ha estrenado ‘Gomorra’, su primera gran producción de ficción con la que busca darse a conocer (y atraer) a un consumidor español que ya tiene a su alcances ofertas de tele por internet tan conocidas como Movistar+, Netflix, HBO, Filmin, Wuaki…

Aunque en Europa Sky es una gran potencia audiovisual, en España apenas es conocido, pese a su interesante oferta: 12 canales de pago y 3.600 horas bajo demanda de series y películas, a un precio competitivo (10 euros mensuales). Le faltaba un gancho identificativo, y este puede ser la nueva entrega de ‘Gomorra’, una de las series más potentes y exitosas que se han estrenado sobre la mafia italiana, y que ha estrenado este domingo, 28 de enero.

La primera y segunda temporada se pudieron ver a través de Wuaki (La Sexta ofreció la primera), pero ahora la tercera entrega está en exclusiva en Sky, que, para quien se las haya perdido, también las tiene en su catálogo.

Serie de impacto

La tercera temporada de 'Gomorra', producción capaz de desbancar al mejor partido del 'calcio' en Italia, llega a Sky con muchas incógnitas que despejar y muchos, muchos cartuchos que vaciar en las calles de Nápoles, asediadas por las guerras sin cuartel entre los clanes de la camorra. Ahora, estos clanes se trasladan de la periferia a los barrios más céntricos de la ciudad, en los que nuevos personajes y la inesperada evolución de otros tratarán de llenar las innumerables pérdidas sufridas en las anteriores entregas.



Cristina Donadio y Salvatore Esposito, en la presentación de 'Gomorra 3', en Madrid / PIERRE-PHILIPPE MARCOU (AFP)

Todos son personajes "negativos que merecen morir o merecen ir a la cárcel", comentó en Madrid, durante la presentación de la serie, Salvatore Esposito, que da vida a Gennaro Savastano, el "niño de mamá" que quiere hacerse con el título de "capo dei capi", hasta ahora en poder de su padre, el malogrado Pietro. En esa travesía no faltará Ciro Di Marzio, "el inmortal", representado por Marco D'Amore, del que "habrá que esperar a ver qué pasa".

Aunque ambientada en Nápoles, la serie, exportada a más de 150 países, no hace más que mostrar "la realidad de cualquier periferia del mundo", subrayó el joven actor napolitano, que rechaza las polémicas suscitadas en su país por parte de algunos políticos que han criticado la imagen que ofrece de la ciudad. "Son personajes políticos que, ante el gran éxito de la serie, han querido hacerse publicidad", zanjó.

Al igual que otras series como 'Narcos' o 'The wire', 'Gomorra' nace de la "necesidad de contar esta parte de la sociedad" que no es exclusiva de la italiana, explicó Cristianna Dell'Anna, la impasible Patrizia, 'consejera' del clan de los Savastano, que irá adquiriendo "cada vez más autoridad" a medida que avanzan los capítulos. A la actriz, su personaje le dio la oportunidad de "gritar" lo que sintió al leer el afamado libro homónimo de Roberto Saviano en el que se inspira esta ficción, una obra que cambió su forma de ver su propia ciudad.

Y es que la obra del periodista napolitano, uno de los guionistas de la serie, "marcó un antes y un después", porque "quitó un velo a una cosa que todos parecían saber pero con la que nadie quería tener nada que ver", apunta Cristina Donadio. Ella encarna a Sciannel, la "hiena" amante de los perfumes, el póquer y el tabaco "con cabeza de hombre y determinación de mujer", quien en la segunda entrega de la serie se quedó "lamiéndose las heridas", y que en los nuevos capítulos "tratará de salir de su jaula" mediante alianzas que aún hay que esperar para descubrir.

Nápoles es un personaje más de la ficción, rodada en su mayor parte en napolitano, la lengua de la Campania y varias regiones vecinas del centro y sur de Italia. "'Gomorra', sin el napolitano, sería una cosa completamente distinta", dice Dell'Anna, que invita a todos a verla en versión original con subtítulos, como hacen incluso los fans del país transalpino que no son de esta región.