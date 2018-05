El sobrino de Meghan Markle intentó entrar en una discoteca con un cuchillo

Tyler Dooley, sobrino de Meghan Markle, intentó entrar con un cuchillo de más de 10 centímetros a Bacchus, una discoteca del municipio Kingston upon Thames, al suroeste de Londres, la noche del sábado 19 de mayo, pocas horas después del enlace entre su tía y el príncipe Enrique.

Dooley, de 25 años, dio como excusa que lo llevaba por las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre los peligros de la capital británica, según informó The Sun: "Lo traje sólo porque Donald Trump dijo que Londres era como una zona de guerra. Lo tenía por protección", aseguró.

Se dio a la fuga y volvió

El sobrino de la duquesa de Sussex, que cultiva cannabis en Oregón y que no fue invitado a la boda real, en Windsor, se dio a la fuga cuando los vigilantes llamaron a la policía. Luego regresó al local para dar explicaciones y la policía no le detuvo. En Inglaterra es ilegal llevar un cuchillo en un lugar público, a excepción de las navajas plegables con cuchillas de menos de 7,6 centímetros. Según 'The Sun', cuando uno de sus reporteros se puso en contacto con Dooley, este se "escondió en un armario de contenedores de basura" en el hotel que se hospedaba.

El sobrino de Meghan Markle había volado a Londres la semana pasada con su hermano y su madre, la exmujer de Thomas, el hermanastro de la duquesa de Sussex, que tampoco fue invitado al enlace entre la actriz estadounidense y el príncipe Enrique.

Primer acto oficial de los duques de Sussex

Los duques de Sussex, mientras tanto, han acudido este martes a su primer acto oficial como marido y mujer. Los recién casados Enrique y Meghan participaron en un homenaje al príncipe de Gales por su labor en organizaciones benéficas, que se celebró en los jardines del Palacio de Buckingham, en el marco de las celebraciones de su 70º cumpleaños.

El heredero al trono británico, el príncipe Carlos, cumplirá siete décadas el 14 de noviembre y, para conmemorar esa fecha, la familia real británica ha organizado diversos festejos. Más de 6.000 personas de organizaciones benéficas apoyadas por el príncipe Carlos y su esposa, la duquesa de Cornualles, se dieron cita en este evento.

Esta es la primera ocasión en la que el hijo pequeño de la fallecida Diana de Gales, el príncipe Enrique, de 33 años, y su mujer, Meghan, de 36, acuden a un acto oficial como duques de Sussex, título que les concedió poco antes de su enlace la reina Isabel II.