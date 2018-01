Un sobrino de la reina Sofía debuta como actor

La familia real de Grecia presume de contar con un nuevo artista. Aquiles de Grecia, el benjamín de los príncipes herederos Pablo y Marie-Chantal Claire Miller ha debutado en The Bold and The Beautiful (Belleza y Poder), una de las telenovelas más populares de la televisión estadounidense, que emite la cadena CBS.

El sobrino de la reina Sofía ha interpretado un papel en la conocida teleserie de amor y suspense, que desde 1987 narra las aventuras y desventuras de dos familias potentadas: los Forrester y los Logan.

It's Greek Una publicación compartida por Achileas of Greece (@achi_of_greece) el Ene 7, 2017 at 9:33 PST

Desde que Aquiles cumplió 10 años siempre ha soñado en triunfar como actor. De hecho, no es el primer miembro de la familia real que se inclina por la interpretación. Su tía, Teodora de Grecia, quinta hija de los reyes Constantino y Ana María, sobrina carnal de la reina Sofía y prima del rey Felipe, lleva años trabajando como actriz en Hollywood y desde hace tiempo tiene un papel fijo en Belleza y Poder. Según confirman algunos medios griegos, Teodora, de 34 años, ha sido quien animó a su sobrino para que lo intentara.

Un chico "muy apuesto"

Aún se desconoce si el joven, al que su familia llama Archi, volverá a aparecer en la conocida ficción, pero todo indica que su aparición ha complacido a los fieles seguidores de la teleserie. Pues los cibernautas han calificado a Aquiles de "tierno" y "muy apuesto”.

Sus padres, Pablo y Marie-Chantal, también se han mostrado felices con su estreno televisivo y hasta han compartido algunas fotos en sus redes sociales."Mamá orgullosa", ha escrito Marie-Chantal, que en su juventud también coqueteó con el mundo del arte y trabajó como becaria para Andy Warhol.

A sus 17 años, el príncipe actor ya es toda celebridad en las redes sociales. El joven cuenta con 27.000 seguidores en Instagram, donde comparte imágenes de su lujoso tren de vida. Entre las 126 fotografías que ha compartido destacan especialmente sus salidas con barco por las islas griegas; sus cacerías en la campiña inglesa; sus torneos de golf; elitistas fiestas y sus continuas cenas en restaurantes de moda.

Probably my first and last time flying Una publicación compartida por Achileas of Greece (@achi_of_greece) el Dic 29, 2016 at 1:21 PST

Este verano incluso compartió una fotografía con su novia, Caroline Bell. Carolina es una de las mejores amigas de la princesa Olimpia, otra influencer, que a sus 21 años tiene 32.000 seguidores en Instagram.

Girlfriend. Una publicación compartida por Achileas of Greece (@achi_of_greece) el Ago 4, 2017 at 11:55 PDT

Happy thanksgiving Una publicación compartida por Achileas of Greece (@achi_of_greece) el Nov 25, 2016 at 12:24 PST