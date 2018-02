Stormi, el "nombre de actriz porno" de la nueva Kardashian

Después de que el pasado domingo Kylie Jenner hablara por primera vez de su embarazo y confirmara el nacimiento de su hija, ahora la polémica recae en el particular nombre que la menor de las Kardashian ha escogido para su bebé: Stormi.

Con una tierna foto publicada en Instagram, donde se ve la mano de Jenner junto a la de la niña, Kylie ha revelado al mundo el nombre seleccionado.

Inmediatamente los comentarios han inundado las redes, primero porque la gran mayoría de los seguidores de Jenner tenían entendido que Butterfly (Mariposa), o algo relacionado con ese insecto, sería el nombre de la nueva integrante de la familia, y segundo y más relevante, porque Stormy Daniels es el nombre de la actriz porno que asegura haber tenido un romance con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el 2006.

Muchos son los tuiteros que han hecho esa asociación, destacando la similitud de ambos nombres:

#stormijenner #Stormi Tiene el nombre de una estrella porno, agarra el pedo Kylie pic.twitter.com/nZAlFgR9BN

Y hay quien ha puesto en duda que la madre de la criatura esté al tanto de la actualidad:

Safe to say Kylie Jenner doesn't follow the news too closely. #stormijenner #StormyDaniels — Neri Stein (@neristein) 6 de febrero de 2018

O quien asegura que esa es la razón del por qué hay que "leer las noticias antes de ponerle nombre a tus hijos":

And that's why you should read the news before naming your kids! I feel so horrible for the poor baby. #StormiJenner #StormyDaniels — Najah Sameen (@NajahSameen) 6 de febrero de 2018

O quien asegura que Kylie le ha puesto un "nombre de pequeño bebé estriper", y añade, de forma irónica: "Gracias a Dios finalmente no le puso (a la bebé) Mariposa":

Los primos de la pequeña también han tenido lo suyo, puest que las mujeres del clan Kardashian se caracterizan por escoger nombres poco comunes para sus hijos, como North (Norte), Saint (Santo), Reign (Reino), Dream (Sueño).