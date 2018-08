Supera la dependencia emocional: las 6 claves de su tratamiento

La dependencia emocional es un estado atípico que surge en el núcleo de muchas relaciones, con una base de desequilibrio y que acaba afectando a los dos miembros de la pareja. Se origina en base a una baja autoestima, por una parte, y, a veces, dominancia y necesidad de control, por otro lado.

Reconocer sus síntomas y saber cómo hacer frente a la dependencia es necesario para que podamos romper el círculo vicioso de la relación tóxica y tener una vida con mayor bienestar y mentalmente sana.

Síntomas de dependencia emocional

Si la relación se basa en el dolor y en síntomas que crean un malestar significativo, podemos estar frente a una relación tóxica. Aunque no siempre se debe a que el otro se comporte de forma dominante sobre nosotros, sí puede existir esta dependencia.

Identificar los síntomas es clave para poder poner fin al problema.

Sensación constante de necesitar a la otra persona. Es independiente al tiempo que ya se pase en común; siempre se necesita más.

Miedo a que la relación termine. Esta ansiedad hace que se realicen continuamente actos para que el otro siempre esté a tu lado.

Necesidad de cercanía. Se convierte en una obsesión y se recurre a las llamadas de atención.

Inseguridad sobre el futuro. Convivir con un estado de alerta por el fin de la relación o por si se está yendo por el mismo camino y con los mismos intereses.

Baja autoestima. Falta de reafirmación de la propia identidad. Se vive a través de las aficiones y las amistades del otro. No hay espacio para la soledad.

"No me lo merezco". El otro siempre es demasiado para nosotros. Estamos por debajo de nuestra pareja y por eso nos va a abandonar.

Termina la dependencia emocional

Cada acto que hacemos hacia nuestra pareja acaba aumentando la sensación de dependencia. Aumenta la toxicidad de la relación, daña nuestra autoestima y también repercute negativamente en el otro.

Con estas claves podrás empezar a llevar una relación más equilibrada, basada en la confianza y el respeto mutuo.

1. Básate en la asertividad

Básate en tus necesidades, escucha lo que de verdad quieres hacer. Debemos generar un clima de egoísmo razonable, en el que cada uno tenga su espacio para poder expresar lo que siente, quiere y desea. Esto implica ir más allá de la mera relación y buscar lo que de forma individual necesita cada uno.

2. Da espacio a la soledad

Distanciarte físicamente te ayudará a ganar seguridad en los momentos de soledad. Para ello, busca planes donde estés tú solo, que te apetezca hacer y te aporten valor. Es un buen momento para hacer todo aquello que a tu pareja no le gusta y que no se puede hacer en común. Vuelve a escuchar tus necesidades.

3. Elimina el miedo a la pérdida

Una de las claves de la dependencia emocional es el miedo a que el otro nos abandone. Comienza por expresar todo aquello que sueles callar por si al otro no le gusta, desde opiniones sobre cine hasta todo aquello que crees que impide avanzar la relación.

4. Refuerza tu autoestima

Da importancia a aquello que tú mereces y necesitas. Toma decisiones por ti mismo, evita las comparaciones y trabaja tu asertividad. Cualquier acción dirigida a la reafirmación de lo que eres te estará ayudando a ganar confianza y seguridad en ti mismo.

5. Mantén el equilibrio

Ninguno de los dos está por encima. Debes bajarlo del pedestal y eliminar la idea de que no lo mereces. Construye vínculos equilibrados y siempre horizontales. No se trabaja solo para hacer feliz a uno de los dos. Debemos basarnos en un equilibrio que nos permita crecer a los dos.

6. Haz crecer tu vida

Piensa en todas aquellas áreas que has estado abandonando por la relación, como tu vida social o el trabajo. Desde esas áreas, que son parte de tu identidad, empieza a construir y a expandirte. Céntrate en lo que ya tenías antes y no lo dejes de lado.

¿Crees que puedes estar sufriendo una relación tóxica? Si identificas que la pareja está basada en la dependencia emocional, estos consejos te ayudarán a ganar seguridad, dar espacio y reforzar tu autoestima. A partir de ese punto, la relación avanzará y generará felicidad en los dos.