Tabarnia y la Gürtel, jugando al escondite

El Telediario de las 21.00 horas del martes (TVE-1) elevó a categoría de selección de apertura, o sea, a una de las noticias principalísimas, la investidura telemática de Albert Boadella como presidente de Tabarnia.

En el Telediario, el tema Gürtel lo metieron cuando ya habían transcurrido 12 minutos del informativo, y con gran celeridad se lo sacaron de encima. O sea, pincelada breve y bien escondida, a ver si se consigue que el asunto pase lo más inadvertido posible. ¡Ahh! La información en la tele se ha transformado en un juego al escondite. Cada cadena oculta, tapa o minimiza aquello que no le gusta. Aquello que no les gusta a los que desde su trinchera ideológica manejan los hilos. Abandonada toda esperanza de que las cadenas públicas cumplan con su obligación de informar de lo que ocurre y servir con fidelidad a la ciudadanía quizá va siendo hora que la audiencia hagamos también una manifestación -ahora que están tan de moda- y salgamos a la calle exigiendo un cambio radical, una refundación, con demolición previa, de las cadenas de titularidad pública. Estos tinglados son nuestros, aunque parezca mentira. Se pagan y se mantienen con dinero que sacan de nuestros bolsillos.

DE 'GOT TALENT' A LAS HERMANAS CAMPOS .- En la nueva edición de Got talent que ha estrenado Tele 5 he visto a una señora, sentada en el suelo, que tocaba los palillos de un tambor con los dedos de los pies, mientras soplaba una flauta con la boca y hacia girar una especie de hula-hoop con el codo. Y he visto a otra dama que salió con las tetas al aire para enseñarnos que las puede mover dando respingos y siguiendo con sus pezones el compás de una música. Dicho sea con todos los respetos, viendo este garbancero concepto del show, me he acordado de las hermanas Campos en Miami, el otro día, contorsionándose descalzas en la cama y llevándose la punta del pie hasta la nariz para oler su perfume. Yo creo que las hermanas Campos en Got talent tienen sitio. He dicho las hermanas. Su madre, María Teresa, con buen criterio, en esta astracanada de Miami salió poquísimo.