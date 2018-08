Tarantino encuentra por fin al Charles Manson de su nueva película

El actor australiano Damon Herriman interpretará a Charles Manson en la nueva película de Quentin Tarantino, 'Once upon a time in Hollywood', ambientada en los círculos cinematográficos de Los Ángeles en 1969, según 'The Wrap'.

Charles Manson, tras ser detenido, en 1969.

En agosto y julio de ese año miembros de la Familia Manson, el grupo o secta liderado por Manson, mataron a siete personas en dos crímenes conocidos como los asesinatos Tate-LaBianca, en referencia a la actriz Sharon Tate, asesinada en su casa junto con otras cuatro personas, y al matrimonio formado por Leno y Rosemary LaBianca. Manson murió en prisión en el 2017 mientras cumplía cadena perpetua como inductor de ambos crímenes. También en 1969 fue asesinado por Ángeles del Infierno el joven negro Meredith Hunter en el festival de Altamont. Los Rolling Stones habían contratado como seguridad a miembros de la pandilla de motoristas y pasó lo que pasó. Suele considerarse 1969 como el año en que murió la utopía hippy.

Tarantino también ha fichado para su novena película, cuyo estreno está previsto en julio del 2019, a las estrellas emergentes Rumer Willis, Dreama Walker, Margaret Qualley, Costa Ronin, Victoria Pedretti y Madisen Beaty.

Entre las estrellas consagradas que participan en el filme se encuentran Brad Pitt, Al Pacino y Leonardo DiCaprio o Burt Reynolds, así como los habituales de las películas de Tarantino Tim Roth, Kurt Russell y Michael Madsen.