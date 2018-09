Telecinco confirma a El Koala para la sexta edición de 'GH VIP'

La casa de 'GH VIP 6' ya está preparada para recibir a sus inquilinos mientras Telecinco suma nuevos confirmados. Ahora le llega el turno a Manuel Jesús Rodríguez, más conocido como El Koala, que se convierte en el sexto concursante que se ha hecho oficial, en este caso en 'Viva la vida', cinco días después de que Ricky García lo adelantara en su perfil oficial de Twitter.

El director de YOTELE denunció que no lo había publicado en este portal pese a que daba la información por confirmada tras haber recibido un desmentido como respuesta de la oficina de representación del cantante. Ante esta circunstancia, se sumó al juego que mantiene el perfil de 'Gran hermano' y jugó a dar pistas a sus seguidores hasta que lo adivinaron.

Hoy estoy pensando si contaros por aquí otro perfil para #GHVIP6 que se está rumoreando y que tampoco ha salido en ninguna quiniela. Es cantante, podría decirse que un animal de los escenarios. He hablado con él pero me lo niega. No sé si miente... pic.twitter.com/7nszUgYXFp