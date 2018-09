Telecinco presenta la sexta edición de 'GH VIP', la más interactiva y con nueva mecánica

Vuelve la vida en directo. Así ha presentado esta mañana Telecinco el renovado GH VIP, que alcanza su sexta edición después del fracaso que supuso la última edición con concursantes anónimos, GH Revolution. Una casa completamente nueva y una mayor cobertura, con el despliegue digital más amplio de su historia, son algunas de las novedades del principal formato de la cadena esta temporada.

Las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra se abrirán este jueves a las 22:00 horas con Jorge Javier Vázquez al frente por primera vez en una edición con famosos. El presentador de Supervivientes releva a Jordi González, que se había encargado de conducir las galas desde el regreso del formato en 2015.

Tenemos la sensación de que con cada programa nos la estamos jugando. Estoy encantado de volver a Telecinco con GH VIP, ha declarado el presentador a los medios. Por su parte, y como ya adelantamos en exclusiva desde YOTELE, Sandra Barneda sí continúa al frente de los debates de los domingos.

Un GH más interactivo y con una mecánica nueva

Va a ser un GH VIP mucho más interactivo y habrá una mecánica que desvelaremos el jueves, ha anunciado Álvaro Díaz, director general de Zeppelin. Por su parte, Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, revela el uso que tendrá el canal de YouTube: Tendrá un carácter promocional. Nuestro horizonte está en usarlo diez días, pero en ese momento haremos un análisis de su futuro.

Sobre si volverán los anónimos: El VIP nos daba una garantía

Pero, volverá la versión de anónimos? Villanueva tiene la respuesta: Estamos en el momento de repensar los realitys con anónimos y Gran Hermano. Esto no quiere decir que no vuelva, es un clásico de la televisión y por tanto volverá, pero no sabemos de qué forma ni de qué manera. Por eso hemos decidido arrancar con el VIP, porque nos daba una garantía, asegura el directivo.