Tenso debate entre Isabel San Sebastián y Esther Palomera en 'El programa del verano': "¡Eres una manipuladora!"

Los espectadores de 'El programa del verano' han presenciado durante la entrega de este lunes, 30 de julio, un nuevo y tenso enfrentamiento debido a la posible reunión entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central. Sus protagonistas han sido Esther Palomera e Isabel San Sebastián, que con visiones radicalmente opuestas sobre el asunto, se han enzarzado en un debate muy acalorado.

Todo comenzaba cuando San Sebastián aseguraba que la reunión de una comisión bilateral "es en sí misma una cesión". "¿Pero qué estás diciendo? ¡Si está en el estatuto!", le corregía Palomera mientras San Sebastián le pedía que no le interrumpiera. Al comprobar que la tensión iba en aumento, Joaquín Prat intervino para pedir que no se pisaran durante los turnos de palabra: "No monopolices la tertulia, Esther".

"Un Estado no puede reunirse en un plano de bilateralidad con una Comunidad Autónoma", reafirmó San Sebastián mientras Palomera no ocultaba sus caras de asombro por los argumentos que estaba escuchando. En ese momento, Prat volvió a intervenir para darle la razón a ésta última: "Te vuelvo a decir lo que te ha dicho Esther, está en el estatuto". "No mientas Isabel, no puedes decir que eso es una cesión", apuntillaba por su parte Palomera.

Ante las correcciones que estaban recibiendo sus argumentos, San Sebastián se limitaba a repetir una y otra vez que no estaba mintiendo: "Yo no miento y tú estás monopolizando la palabra". Más adelante, después de varios cruces de acusaciones, Palomera estalló: "¡Eres una manipuladora!". "Ya, ya, me lo dices tú", respondió la aludida con una sonrisa irónica antes de que se calmara el debate.