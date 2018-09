Tenso encontronazo entre Ángel Garó y Verdeliss por la comida en 'GH VIP 6'

Empiezan a surgir los primeros roces entre los concursantes de 'GH VIP 6' cuando aún no se ha cumplido una semana de convivencia. Uno de ellos ha tenido lugar durante el mediodía de este martes, 18 de septiembre, cuando Verdeliss ha querido asegurarse de que la comida que preparaba Ángel Garó no fuera contraproducente para su salud y la del bebé que está esperando.

"¿Qué has hecho con las albóndigas? ¿Las has hervido otra vez?", preguntaba la influecer sin esperar la reacción que iba a tener el humorista. "¡Mira Verdeliss! ¿Que qué he hecho de qué? No les he hecho nada más", ha respondido bastante alterado frente a una calmada Verdeliss: "Solo te he preguntado eso, no te pongas nervioso. Veo que llevan queso y por eso te lo pregunto".

"No llevan queso, quedan blancas porque están hervidas. ¿No quieres? Pues no te las comas", ha apuntillado Garó. "Solo quiero información porque es por la salud de mi bebé", ha argumentado ella. Lejos de zanjar la conversación, el actor ha echado más leña al fuego: "Si tu bebé no come queso... Mi madre me puso queso pasteurizado y mírame cómo estoy".

"Ese no es el debate. Solo he preguntado si después de sacarlas del queso las has hervido, no quiero entrar en ningún debate más. El problema es el queso, solo quería saber eso", ha añadido Verdeliss mientras el resto de la casa prefería mantenerse al margen de la discusión. "No quiero que las hiervas, no quiero que hagas nada, solo te pregunto por la seguridad de mi bebé", ha razonado.

Cuando Verdeliss ha abandonado la cocina, Garó ha continuado hablando del tema con Mónica Hoyos. "¿Pero lo del queso por qué es?", preguntaba la peruana. "Ella considera que su hijo no puede tomar queso azul. Es un criterio que hay que respetar, pero o no me explicaaba yo o no se explicaba ella", ha zanjado.