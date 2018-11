Las cosas no han ido tal y como se esperaban y Terelu Campos deberá volver a ser operada de urgencia este miércoles, según avanza la revista 'Lecturas', que ha sido quien ha seguido de cerca el día a día de Terelu.

La intervención se produce después de que, el pasado 6 de octubre, pasara por el quirófano para somenterse a una doble mastectomía a causa del cáncer. Terelu estuvo entonces diez horas en el quirófano y en la intervención se reconstruyó también los pechos. "Hoy empiezo a ser un poco persona, lo he pasado francamente mal. He pasado el miedo más horrible del mundo. Tengo que dar las gracias porque he estado en muy buenas manos, pero esto hay que pasarlo y vivirlo en primera persona. Es difícil de explicar", explicaba la colaboradora de 'Sálvame' unos días después.

Pero según 'Lecturas', durante la última de las revisiones los médicos le habrían comunicado que debían volver a intervenir. En todo este tiempo Terelu ha tenido el apoyo de su hermana Carmen Borrego y de su madre, María Teresa Campos.

Fue el pasado verano cuando saltaron las alarmas: Terelu Campos volvía a tener cáncer de mama. El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz mandaba un comunicado, a petición de la propia Terelu, en el que informaba que la colaboradora volvía a tener cáncer.

Terelu Campos, que ya fue intervenida de este tumor en el año 2012, tenía que volver a tratar la misma enfermedad casi seis años después, una noticia que fue recibida como un jarro de agua fría tanto por ella como por toda su familia.