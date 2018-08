Terelu Campos reaparece y anuncia que se someterá a una doble mastectomía

Tras su operación por un tumor en la mama izquierda, Terelu Campos ha dado a conocer su diagnóstico y ha anunciado que se someterá a una doble mastectomía. La hija de María Teresa Campos, que comunicó a principios del mes de julio que volvía a padecer cáncer después de haberlo sufrido en 2012, está “decidida” a pasar de nuevo por quirófano.

“Sé que es una decisión difícil, pero está muy meditada porque creo que es lo mejor para mí y para mi futuro. No es que me haya levantado una mañana y haya dicho 'Voy a hacerme esto”, afirma en una entrevista en exclusiva con la revista ¡Hola!.

Sonriente y tranquila, Terelu asegura que la operación es la mejor opción: “La otra, en vez de quitarme los pechos, serían 25 o 30 sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento hormonal con pastillas, pero ¿quién me asegura a mí que después no me vuelva a aparecer otro tumor? Necesito ya un poco de paz”, explica.

"Mi madre me pone como ejemplo a Angelina Jolie. Me ha sorprendido su reacción y me ha dicho que esté muy firme”, afirma en la revista. Otro gran apoyo para Terelu desde que conoció que volvía a padecer la enfermedad ha sido su hija: "Mi mayor alivio sería que, genéticamente, no le transmita nada a mi hija, que todo lo malo que tengo que pasar me pase solo a mí".