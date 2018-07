Terelu Campos reaparece en redes sociales tras su operación: "Sois una estupenda medicina"

Tras varios días sin saber nada de ella, Terelu Campos ha reaparecido este lunes 23 de julio en redes sociales. La hija menor de María Teresa Campos ha roto su silencio para agradecer a sus seguidores todo el cariño que ha recibido desde que le fue detectado un nuevo cáncer de mama por el que tuvo que ser intervenida el pasado día 11 en la Fundación Jiménez Díaz, donde estuvo arropada por amigos y miembros de su familia.

Después de la operación, su entorno más cercano confirmó que había sido un éxito y ella misma habló en directo en 'Sálvame' para charlar con sus compañeros y confirmar que se encontraba bien tras su paso por el quirófano. Sin embargo, no habíamos vuelto a escuchar nada relacionado con la presentadora hasta hoy, ya que su programa ha optado por no incluir en su escaleta la enfermedad de Terelu.

Hola a tod@s .. se q he tardado un poco pero no quería dejar de daros las gracias por todo el cariño y el apoyo q he recibido vuestro!! Sois una estupenda medicina !! 😘😍💗💗 — Terelu Campos (@terelu_campos) 23 de julio de 2018

"Sé que he tardado un poco pero no quería dejar de daros las gracias por todo el cariño y el apoyo que he recibido vuestro. ¡Sois una estupenda medicina!", ha escrito Terelu en Twitter, red social en la que han comenzado a llegarle numerosas muestras de apoyo por parte de sus fans.

La presentadora, que está disfrutando de unas vacaciones en Málaga, su ciudad natal, ha colgado también una serie de fotografías en Instagram en las que posa junto a varias amigas, uno de sus mayores apoyos en estos momentos.

En mi Malaga querida ..#marbonita#amigosdelalma Una publicación compartida por CUENTA OFICIAL TERELU CAMPOS (@terelubcampos) el 23 de Jul de 2018 a las 8:15 PDT