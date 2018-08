Tess Holliday deslumbra en la portada de 'Cosmopolitan'

La supermodelo XXL Tess Holliday ha vuelto a clavar otra pica en el mundo de la moda. Si hace tres años se convirtió en la primera top planetaria con la talla 56, ahora deslumbra como chica de portada de la edición británcia del próximo octubre de la revista Cosmopolitan. La influencer de Misisipí, de 1,65 cm de altura y 129 kilos de peso, no puede estar más pletórica, y así lo ha gritado a los cuatro vientos en Twitter:

"Uf, soy literalmente una Cosmo Girl! No puedo creer lo que estoy diciendo! Si yo hubiera visto un cuerpo como el mío en esta revista cuando era una niña, hubiera cambiado mi vida y espero que esto sirva para ello para muchos de vosotros", escribe.

Phew, I’m literally a COSMO GIRL!! Can’t believe I’m saying that! 😭😭

Thank you @CosmopolitanUK for this incredible opportunity 🙏🏻 If I saw a body like mine on this magazine when I was a young girl, it would have changed my life 💕

Issue hits stands 8/31! 🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/sBYWY7nEwZ