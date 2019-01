'The walking dead', la serie más pirateada del 2018

'Juego de tronos' ha perdido el trono. Tras seis años consecutivos con el dudoso honor de ser la serie más pirateada del mundo, la superproducción de la HBO ha cedido este puesto a otro insigne producto de masas, 'The Walking Dead'. Así, y según los datos recopilados por TorrentFreak, a partir de la información de descargas a través de BitTorrrent, los ya veteranos zombis de la AMC han sido las estrellas del tráfico ilegal de series, un logro que tampoco es una sorpresa: su gran éxito mediático siempre le mantenido entre los productos audiovisuales más pirateados de los últimos años. Precisamente, desde el 2014 era la segunda serie más pirateada, solo superado por 'Juego de Tronos', claro.

Tras 'The walking dead', la relación de series más millones de veces descargadas ilegalmente en el 2018 sigue la tendencia del año anterior: el tercero ('The Flash') y el cuarto ('The Big Bang Theory') de la lista del 2017 suben un puesto, respectivamente, en el 2018; el que deja libre 'Juego de Tronos'.

La serie de acción 'Vikings' ocupó el cuarto lugar, seguido por 'Titans' (que aparece por primera vez en el'top five'), 'Arrow', 'Supernatural', 'Westworld', 'DCs Legends of Tomorrow' y 'Suits' serie de abogados que protagonizó Meghan Markle, actual mujer el príncipe Enrique . Como se puede comprobar, el género fantástico es el que predomina entre las preferencias de los piratas 'seriéfilos'.

Aunque TorrentFreak tiene una buena base de información (datos extraídos a partir de los rastreadores de BitTorrent públicos y la red DHT), la propia empresa apunta en su estudio que existen más sistemas de descarga ilegales no controladas. "El tráfico de BitTorrent solo constituye una pequeña parte del panorama de la piratería -apuntan dese TorrentFreak-. Existen actualmente muchos usuarios que utiliza 'sites' y servicios de transmisión que generalmente no reportan estadísticas de visualización".

Además, el informe de TorrentFreak analiza las descargas por episodios, y no incluye descargas de temporadas completas. Es decir, si se pudiera controlar realmente las descargas ilícitas ocultas y las de temporadas completas, "es probable que 'Juego de Tronos' aún sea la más pirateada -consideran en TorrentFreak-. Esto es también lo que sugiere IKnowWhatYouDownload".