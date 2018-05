Thomas Markle será quien acompañe a Meghan al altar

Una de las incógnitas de la boda del próximo 19 de mayo en Windor era saber si Thomas Markle, el padre de la novia, viajaría finalmente a Inglaterra para llevar a su hija Meghan del brazo hasta el altar. Y es que hace tiempo que Thomas se marchó a vivir a México para alejarse de la presión mediática a la que estaba siendo sometido por culpa precisamente de la relación sentimental que su hija tenía con el príncipe Enrique.

No es que el hombre no estuviera contento con que su hija hubiera encontrado el amor en un nieto de la reina Isabel II. De hecho, estaba encantando. Pero su timidez le superaba a la hora de lidiar con esta fama sobrevenida. Además, es conocido que sus otros hijos, los hermanastros de Meghan, no han recibido invitación para el enlace y no es de estrañar porque no han parado de echar pestes de Meghan, a la que califican directamente de ser "una trepa". Thomas Markle Jr. llegó incluso a escribir una carta dirigida al príncipe Enrique en la que le decía que estaba todavía a tiempo de detener "un gran error".

Pero al final, tal y como ha anunciado el palacio de Kensington, Thomas Markle sí estará al lado de Meghan el próximo 19 de mayo. Y por expreso deseo de Meghan también estará su madre, Doria Ragland, de la que Thomas se separó hace 30 años. Ambos llegarán a Londres unos días antes de la boda, con el tiempo suficiente para conocer en una recepción a la familia de su futuro yerno: a su abuela Isabel II, a su padre Carlos y a su madrastra Camila, a su hermano Guillermo y a su esposa Kate Middleton.

LA MADRE, JUNTO A ELLA EN EL COCHE NUPCIAL

Hechas las presentaciones oficiales, Thomas y Doria tendrán que prepararse para el papel que le marca el riguroso protocolo que se seguirá durante la ceremonia el 19 de mayo. Doria Ragland irá con Meghan en el coche nupcial durante su recorrido por los alrededores de la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, donde tendrá lugar la ceremonia. Una vez allí, será Thomas quien la lleve del brazo hasta el altar donde le esperarán Enrique y Guillermo, que ejercerá lo que aquí se conoce como padrino de boda.

Hace unos días, en una cafetería mexicana, Thomas Markle fue fotografiado con un libro sobre historia de castillos ingleses. Era, seguramente, una forma de ir ambientándose en la aventura que le espera.