Toñi Moreno se abre en 'Viva la vida': 'He sufrido depresión'

Toñi Moreno ha vuelto a sincerarse con el público de su programa. La presentadora aprovechó que el domingo se celebraba el Día de la salud mental para lanzar un mensaje en Viva la vida muy en la línea de su confesión la anterior semana cuando acudió el cantante Pau Donés.

"Ya sabéis vosotros que a mí los armarios no me gustan, así que salgo del armario, comenzó diciendo, y apuntó: yo he tenido una depresión". Moreno hizo alusión a las estadísticas que indican el porcentaje de población que padece esa enfermedad: "Yo he sido 'una de cada cuatro'". "Ahora estoy en el 'tres de cada cuatro' pero mañana puedo volver a estar en el 'uno de cada cuatro'. Este es un tema que nos afecta a todos", afirmó ganándose los aplausos del público en plató.

Fue durante la entrevista al cantante de Jarabe de Palo cuando la presentadora comenzó a abrirse delante de las cámaras. La periodista acabó llorando al recordar a su padre, fallecido a causa del cáncer, la misma enfermedad con la que batalla desde 2015 el artista.