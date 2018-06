Toñi Moreno: "Podemos sentirnos orgullosos de la sociedad que estamos construyendo"

La segunda temporada de 'Paquita Salas' ya está disponible en Netflix y Toñi Moreno no quiso perderse la premiere que se celebró el pasado jueves en los Cines Callao de Madrid. Durante el evento, pudimos charlar con el rostro de Mediaset sobre su programa en Telecinco, 'Viva la vida', y sobre 'Gente maravillosa', el programa que conduce en Canal Sur con gran éxito de crítica y audiencia. Además, la presentadora nos cuenta en qué se identifica con Paquita Salas.

-Se ha dicho que el 30 de junio 'Viva la vida' cambia de productora, ¿es cierto?

-No tengo ni idea. Sabemos que descansamos en agosto. El programa va muy bien. Lo que tenemos que hacer es mejor.

-Hace poquito el programa ha cumplido un año. ¿Cómo te sientes?

-Estoy súper contenta con el resultado de este año. Me siento muy orgullosa de mis compañeros porque yo solo soy la que da la cara y ahí hay mucha gente trabajando durante muchísimas horas. Estamos encontrando nuestro hueco durante los fines de semana, algo que no es fácil.

-Este pasado 28 de junio, coincidiendo con la celebración del Día del Orgullo LGTBI, subiste el vídeo de una cámara oculta de 'Gente Maravillosa' en la que una niña defendía a otra ante los ataques que recibía por el hecho de tener dos padres.

-Queda mucho por hacer, pero hemos hecho mucho. Que una niña de 9 años defienda a otra cuando la están atacando por tener dos padres, creo que nos podemos ir sintiendo orgullosos de la sociedad que estamos construyendo poco a poco.

-¿Estás orgullosa de los resultados de 'Gente Maravillosa' y del ejemplo que está siendo, no solo en Andalucía, sino también en parte del mundo? Muchos de nuestros vídeos se han viralizado de manera espectácular.

-'Gente Maravillosa' está consiguiendo muchísimas cosas, a pesar de ser un programa de autonómica. Hay algunas cámaras ocultas que superan los 35 millones de visualizaciones en Facebook. Eso es una barbaridad. Estoy muy contenta con él.

-¿Ya habéis renovado para la próxima temporada?

-Sí. Volvemos en septiembre. Tengo contrato de cadena con Telecinco y me permiten hacer este programa. Estoy encantada.

-¿Ha habido ofertas para que ‘Gente Maravillosa’ pase a una cadena nacional?

-Tengo contrato con Mediaset. Solo podría hacer el programa con ellos. Ese programa pertenece a una productora de Canal Sur. Creo que estamos bien ahí y quiero seguir haciéndolo. Si se lo llevase otra cadena, no podría hacerlo. Para mí, sería un disgusto.

-Parece que tu amistad con los Javis ha nacido via Twitter…

-El otro día, vi la entrevista que le concedieron a Risto Mejide y les puse en Twitter que qué había que hacer para que fuese su amiga. Y me han invitado a la premiere (risas).

-¿Eres fan de 'Paquita Salas'?

-Lo soy. No suelo venir a muchos estrenos, pero vine porque me encanta la serie.

-¿Te ves haciendo un cameo en la próxima temporada?

-Me encantaría. Decídselo a todo el mundo.

-¿Con qué te sientes identificada con Paquita Salas?

-Me identifico con la espontaneidad. Creo que Paquita Salas y yo tenemos en común que no tenemos filtros. Tanto para lo bueno, como para lo malo. Me encanta el personaje. Tiene tantos momentos. En la realidad, en esta profesión, hay personajes que la superan.