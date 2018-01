'Tres anuncios en las afueras' y 'Lady Bird' triunfan en los Globos de Oro

Fue la noche de los vestidos de gala negros, la noche en que la alfombra roja del Berverly Hilton de Los Ángeles se transformó en alfombra negra para homenajear a las víctimas de los abusos sexuales que empezaron a romper su silencio a raíz del escándalo Harvey Weinstein. Esas reivindicaciones, expresadas con el eslogan de “Time’s Up” (se ha acabado), dominaron la 75 edición de los Globos de Oro, los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Como es ya habitual, se repartieron generosamente. ‘Tres anuncios en las afueras” se aupó como mejor drama, un podio que compartió con ‘Lady Bird’, una película modesta y de bajo presupuesto, en la categoría de comedia.

‘Tres anuncios en las afueras’ se convirtió en la película a batir de cara a los Óscar tras imponerse, no sin cierta sorpresa, a ‘La forma del agua’, ‘Los archivos del Pentágono’, ‘Call Me By Your Name’ y ‘Dunkerque’. La comedia negra de Martin McDonagh, galardonado con el globo al mejor guion, narra la historia de una madre (Frances McDormand) dispuesta a remover cielo y tierra para resolver el asesinato de su hija, lo que incluye enfrentarse al sheriff local interpretado por Woody Harrelson. El film le ha valido a McDormand su primer Globo de Oro, otra estatuilla para una actriz que ha conquistado los principales premios del cine, el teatro y la televisión estadounidense.

“Mantengo mis opiniones políticas en privado, pero ha sido estupendo estar esta noche aquí y ser parte del cambio tectónico en la estructura de poder de nuestra industria”, dijo McDormand, quien ya ganó un Óscar por ‘Fargo’. El cuarto premio para ‘Tres anuncios en las afueras” se lo llevó Sam Rockwell como mejor actor secundario.

La noche acabó siendo muy monotemática, una dinámica que ya se presagiaba desde que Hollywood empezó a airear la cultura tóxica que impera detrás de la pantalla y que ha servido para que se abra un serio diálogo sobre los abusos a las mujeres en todos los ámbitos de la vida estadounidense. Seth Meyers, el maestro de ceremonias de la gala, fue el primero en disparar. “Para los nominados presentes esta noche en la gala, esta será la primera vez en tres meses que escuchan su nombre en alto sin estar aterrorizados”, dijo en el monólogo inicial. Weinstein, Woody Allen y Kevin Spacey fueron pasto de sus dárdos ácidos. También hubo espacio para Donald Trump, ignorado en gran medida posteriormente. “Tres palabras que nadie hubiera podido concebir mejor para enfurecer a nuestro presidente: Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. El único nombre que podría enfadarle todavía más es la Asociación de las Ensaladas Mexicanas de Hillary”, dijo Meyers.

El discurso reivindicativo de Oprah Winfrey



Aunque su parlamento inicial estuvo a la altura, Meyers desapareció a medida que avanzaba la ceremonia para ceder el protagonismo a Oprah Winfrey, la idolatrada matriarca del talk-show estadounidense. Ophra puso en pie a la platea con los ocho minutos de discurso que pronunció tras recibir el premio honorífico Cecil B. DeMille, la primera vez que se entregaba a una actriz negra. “Durante demasiado tiempo, las mujeres que se atrevieron a decir la verdad sobre el poder de esos hombres no fueron escuchadas o creídas. Eso se ha acabado”, dijo la empresaria y presentadora de televisión, quien fue violada cuando tenía 9 años y perdió a su único hijo al nacer cuando tenía 14. “Un nuevo día se asoma en el horizonte”, clamó Ophra al tiempo que miles de internautas le pedían en las redes sociales que se presente a la presidencia, un rumor que lleva algunos meses circulando.

El británico Gary Oldman ganó como mejor actor dramático por su interpretación de Winston Churchill en ‘La última noche de la humanidad’ y el omnipresente James Franco hizo lo propio en la categoría de comedia por su papel en ‘The Disaster Artist’. Algunos de los grandes favoritos de la noche, como ‘Los archivos del Pentágono’, la película de Steven Spielberg sobre la libertad de prensa, que partía con seis nominaciones, se fueron de vacío. Lo mismo sucedió con ‘Mudbound’ o la comedia ‘Déjame salir’ o ‘Call Me By Your Name’.

El mexicano Guillermo del Toro se hizo con la estatuilla al mejor director por su trabajo al frente de ‘La forma del agua’, una película fantástica marca de la casa que narra la historia de amor entre una mujer muda y un extraño anfibio humanoide. El premio a la mejor banda sonora para Alexander Desplat acabó de completar el modesto palmarés de la película que partía con más nominaciones (siete).

Pixar añadió otra estatuilla a su colección de cine animado con ’Coco’ y la producción franco-alemana ‘En la sombra’ dio la sorpresa entre la producción extranjera, imponiéndose, entre otras, a la sueca ‘The Square’.

En televisión fue la noche de ‘The Handsmaid Tale’, la serie basada en la novela homónima de Margaret Atwood y producida por Hulu. Solo le hizo sombra ‘Big Little Lies’, la miniserie de la HBO con actrices como Nicole Kidman y Laura Dern, ambas premiadas anoche.