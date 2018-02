Tres días para ver toda una serie

El pasado mes de enero, el consumo de televisión en España alcanzó una media de 4 horas y 21 minutos por persona y día frente al televisor. Sin duda, es una 'telefagia' importante, pero son unos hábitos audiovisuales que están a punto de saltar por los aires con la aparición -y explosión- de las plataformas de tele por 'streaming'. Y es que con esta nueva opción del siglo XXI ha llegado un fenómeno mundial denominado 'binge-watching'. Es decir, visionados de varios capítulos seguidos de una misma serie en formato digital. Y suelen ser más de 4 horas y 21 minutos sin parar. Comparado con un maratón pedestre, cansa menos y entretiene más.

La palabra inglesa 'binge' tiene una connotación negativa ("acto de consumo excesivo o compulsivo"), pero las nuevas plataformas de tele por internet han sabido darle la vuelta, para hacer de los maratones de series una moda que cada vez engancha a más personas en todo el planeta, tal como demuestra un informe que ha hecho público la empresa líder en este sector, Netflix.

Así, y según este estudio que ha hecho público la empresa audiovisual estadounidense, el 'binge watching' parece ser el gran gancho para sus clientes: más del 90% de los usuarios de Netflix (con, al menos, un año de antigüedad) ya han "disfrutado" (sic) de su primer maratón. Y, de media, este primer 'binge' se suele producir a ¡los 12 días de abonarse a Netflix!

Pasarse de un tirón varios episodios de una misma serie no significa ver toda la producción, que suelen tener 12 o más episodios. Así, la media para visionar toda una producción suele estar en tres días de media. O sea, cuatro episodios (alrededor de cuatro horas) cada día.

Con sus 117 millones de abonados en todo el mundo (y más de un millón en España, según la CNMC), el análisis de los datos de consumo de Netflix permite elaborar un fantástico 'big data' con muchísimo jugo. Pero, conscientes en esta empresa estadounidense de los peligros que entraña el uso de datos privados (alguna queja ya han tenido), suelen dar cifras muy restringidas y controladas.

Así, de los contados datos que suele filtrar, al menos sí está la relación de series que son más consumidas en maratones, una lista con diferencias entre el global mundial y España.

Según Netflix, en el conjunto de sus más de cien millones de abonados, la serie con más maratones es un clásico de la televisión moderna: 'Breaking Bad'. Curiosamente, esta gran ficción de Vince Gilligan no es una producción de Netflix, sino que es una adquisición de la competencia (el grupo AMC), y que llegó como relleno de su amplio catálogo. Un acierto, no cabe duda.

En el caso de España, la producción que acumula más maratones sí es una serie original de Netflix, 'Narcos', obra que, al igual que 'Breaking Bad', se centra en el proceloso mundo del narcotráfico, pero que obviamente tiene más puntos de contactos culturales con el 'maratoniano' español.



De hecho, las series más consumidas en maratones suelen ser las mismas en España que en el conjunto del universo Netflix, aunque sí cambia el orden. Así, tras 'Breaking Bad' aparecen en la lista mundial reconocidos éxitos como 'Orange is the New Black', 'The Walking Dead', 'Stranger Things', 'Narcos' y 'House of Cards', mientras que en la relación de España el orden es, tras 'Narcos', 'Stranger Things', la española 'Las chicas del cable', 'Por 13 razones', 'Breaking Bad' y el ya clásico 'The Walking Dead'.