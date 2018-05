El tuit más estelar de la boda de Meghan y Enrique

Los usuarios de internet han publicado más de seis millones de tuits relacionados con la boda del príncipe Enrique y la exactriz estadounidense Meghan Markle, muchos más que en la de Guillermo y Kate Middleton, celebrada en abril del 2011, de acuerdo con la sociedad Visibrain, especializada en redes sociales.

Entre el viernes por la noche y el sábado a las once de la noche, 6.604.498 tuits fueron publicados en todo el mundo con motivo de este acontecimiento, incluyendo 5,2 millones con el hashtag #RoyalWedding. La boda de Guillermo y Kate, en cambio, dio origen a 1.821.669 tuits.

One day you’re 15 and posing outside Buckingham palace and 22 years later you’re marrying the Prince.



Unreal. #RoyalWedding pic.twitter.com/XCQvJAEXNw