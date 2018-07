El tuit viral que alerta del machismo que hay detrás del concepto "padrazo"

Seguro que lo has escuchado en más de una ocasión. Un hombre tiene un bebé y le dedica todo el esfuerzo y tiempo que puede, cambia los pañales, le da biberón, un paseo por el parque... Y el entorno le señala positivamente: "Es un padrazo". ¿Se trata de un concepto machista?

Dj Mesh ha querido alertar sobre esto en las redes sociales. En un tuit viral, ha explicado que está "harto" de que le llamen así por cuidar de su bebé de ocho meses. "A mi mujer nadie le dice madraza".

Odio la palabra "padrazo", me explico. Muchos sabréis que soy padre de una niña de 8 meses. Estoy un poco harto de que me digan que soy un padrazo. A mi mujer nadie le dice que es una madraza, en plan "qué bien atiendes a tu hija, cómo cumples con tus obligaciones" (sigo)

Con este tuit, muy aplaudido en redes sociales, quería explicar que hace exactamente lo que considera mejor para su hija, al igual que su mujer. "No soy un super héroe porque atienda sus necesidades cuando su madre está trabajando o no está en casa".

Principalmente, porque la reacción no es equitativa. De ella se espera lo que hace, por lo que no se le aplaude o señala.

Cuando me voy a trabajar yo y me paso 3 o 4 días fuera de casa viajando por todo el país, no veo que nadie le diga a mi mujer "qué tía, vaya malabares haces cuando Jorge no está en casa y te toca trabajar a ti también el fin de semana"