Turquía alega motivos homófobos para no regresar a Eurovisión: "Se ha desviado de sus valores"

Aunque su regreso a Eurovisión era uno de los más esperados por los eurofans, parece que Turquía no volverá al Festival, al menos no hasta que sus dirigentes cambien de postura en cuanto a cuestiones como la libertad LGTBIQ.

Tal y como recoge Efe, Ibrahim Eren, director general de la radiotelevisión pública turca TRT, no cree que su país vuelva a participar, entre otros motivos “por el sistema de votación". Sin embargo, esta queja, llevada a cabo desde su abandono en 2012, queda en segundo plano después de unas controvertidas declaraciones.

“Siendo una emisora pública, yo no puedo difundir en directo a las nueve de la noche, en horario infantil, a un austríaco con barba y falda, que no acepta su sexo, que no admite pertenecer a ningún sexo y asegura ser a la vez hombre y mujer”, afirmó Efren, en clara alusión a Conchita Wurst, la ganadora austriaca de 2014.

El directivo asegura respecto a Eurovisión, “le he dicho a la Unión Europea de Radiodifusión: 'Os habéis desviado de vuestros valores, por eso también se han salido otros países'. Ahí hay un caos mental, a causa de los dirigentes. Si eso se corrige, volveremos de nuevo a Eurovisión".

Turquía, que debutó en el Festival en 1975, ganó en 2003 tras una reñida votación con Sertab Erener y el tema ‘Everyway that I can’. El país fue uno de los que mejor resultado obtuvo en su última etapa en el Festival.