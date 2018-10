TVE considera 'intolerable' el comentario producido en 'OT 2018' sobre la Falange

Detrás de una polémica viene otra. Tras el revuelo formado por la petición de María de cambiar una palabra del tema de Mecano, ahora OT 2018 vuelve a estar en el ojo del huracán por un comentario producido hace unas semanas acerca de la Falange española.

En una charla con Noemí Galera, Dave aseguró haberse metido con el partido de ultraderecha delante de las cámaras: Me he cagado en la Falange, explicaba él. Noemí Galera, directora de la Academia, le tranquilizaba: Bueno, ahí también me cagó yo y no pasa nada. Si no que vengan, dijo con humor ella.

Dichos comentarios fueron rescatados por la propia Falange en su página de Twitter: "Además de maleducada, Noemí Galera es muy cínica. () Les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido legal como Falange, afirmaron desde su cuenta, y añadieron: todo esto pagado con el dinero público.

La queja no se quedó ahí, ya que Norberto Pico Sanabria, secretario general del partido, remitió un correo al Defensor del espectador, Ángel Nodal. Él se lo hizo saber a Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, que ha pedido disculpas y se ha lamentado por un comentario desafortunado del alumno y mucho más el que hizo la Directora de la Academia de OT".

La jefa del área considera que dicho comentario es intolerable: RTVE aboga por la pluralidad ideológica, religiosa, el respeto, etc. y estamos en contra de este tipo de comentarios", ha afirmado y añade: tomaremos las medidas oportunas.