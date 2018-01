Lo último de 'Juego de tronos', en el 2019

Los fans de 'Juegos de tronos', la exitosa serie de la HBO basada en las novelas de George R. R. Martin, tendrán que esperar hasta el 2019 para ver la octava y última temporada de la aclamada ficción.

La plataforma de pago así lo ha comunicado a través de las redes sociales, aunque la actriz Sophie Turner (Sansa en la ficción) ya lo había desvelado.

It's official: @GameOfThrones will return for its six-episode, eighth and final season in 2019.