Úrsula Corberó desvela la fecha de rodaje de lo nuevo de 'La casa de papel' y hace balance de su éxito

Úrsula Corberó sigue sin dar crédito al gran éxito que ha cosechado La casa de papel en todo el mundo gracias a estar en el catálogo internacional de Netflix. Es por ello que la plataforma no ha querido dejar pasar la ocasión y va a llevar a cabo una tercera parte de la serie que comienza su rodaje muy pronto.

Tal y como ha desvelado su actriz protagonista en una entrevista con LOC de El Mundo, las grabaciones comenzarán en el mes de noviembre: Pero no puedo decir nada. No porque no quiera, sino porque todavía no me quieren soltar prenda. Saben que luego me van a preguntar y luego lo puedo decir, explica.

Es como un sueño. Es increíble estar en una ciudad como Buenos Aires con gente que admire la serie y que se ha emocionado y sufrido con los personajes. Me ha pasado en Argentina, pero también en Grecia, que me fui también de vacaciones, y en Italia. En un montón de sitioscuenta la intérprete, que da vida a Tokyo en la serie creada por Álex Pina.

Por otro lado, Corberó defiende a la cadena que emitió la serie originalmente: Más que Antena 3 no decidiera seguir con el proyecto, es que esta serie estaba cerrada desde el principio. Iba a tener desde ocho a quince capítulos desde el principio.

Sin embargo, es consciente de que el gran fenómeno se ha dado con Netflix: No paraban de subir los seguidores en Instagram cada semana. Era como... What the fuck?Qué está pasando? Qué es esto?. Bueno, ha pasado que 'La casa de papel' ha sido un bombazo en todo el mundo, cuenta.