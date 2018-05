Vanesa Romero se vuelca en su faceta como escritora

Vanesa Romero se encuentra volcada en su faceta como escritora con dos nuevos proyectos: un nuevo libro de autoayuda, así como el guión de su primer cortometraje, según ha revelado durante una entrevista con la agencia EFE.

La intérprete de La que se avecina ha asegurado que se siente"muy feliz" porque estos nuevos proyectos hayan salido adelante, tanto el guión del corto, algo que "tenía muchas ganas de hacer", pero que nunca "pensó que llevaría a cabo, como el proceso de escribir otro libro", que está previsto que se publiqué el próximo año.

Además de su faceta como actriz y escritora, hace un par de años creó su propio canal de YouTube en el que muestra su día a día con sus recetas culinarias, sus compras y sus consejos de belleza, entre otras temáticas. "Fue un reto para mi abrir el canal, porque los espectadores siempre me habían visto a través de un personaje, no como soy yo diariamente". La exmodelo ha reconocido que publicar el primer vídeo le costó mucho, "pero al ver que tuvo muy buena acogida, me lance a la piscina", concluye.