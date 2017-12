Vargas Llosa: "Me ha interesado mucho descubrir ese mito que envuelve a Isabel"

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han hablado sobre su vida para Harper's Bazaar . La pareja protagoniza una entrevista realizada en el salón de su casa de Puerta de Hierro (Madrid), donde cuentan con todo detalle su historia de amor.

"Cuando comenzó mi relación con Mario para mí se abrió un mundo nuevo. Miguel lo era por el lado político, él lo es más por la literatura. Me ha aportado muchas cosas, un enriquecimiento, cultural, intelectual, emocional. Es un hombre con mucho mundo y eso resulta muy inspirador", dice Preysler mientras el premio Nobel destaca todo lo que la figura de la reina de corazones le ha sumado en su día a día: "Ella ha aportado mucho a mi vida: belleza, comprensión y una gran complicidad. Hemos encontrado una forma armoniosa de coexistir siendo dos personas muy diferentes con curiosidades tremendamente distintas. La clave es esa complicidad".

En cuanto a las críticas de Vargas Llosa a la prensa del corazón y sus posteriores exclusivas, el peruano señala que ha decidido involucrarse en este mundo por Isabel: "Yo he aceptado participar en este mundo suyo porque lo contrario no habría sido justo para ella".

"Una relación magnífica"

Una prensa que ha seguido con mucho interés su relación desde que comenzó. Una historia que ha cambiado la vida de Vargas Llosa: "Mi vida ahora mismo es maravillosa. Estoy trabajando muy bien, me siento con un espíritu muy vivo y joven, a pesar de mi edad. Eso se debe, sin duda, a este entorno tan agradable y a mi relación con Isabel, que es magnífica".

Además, como señala a la citada publicación su día a día tiene más sentido ahora que nunca: "No sabemos si hay otra vida, así que lo mejor es aprovechar la que tenemos y mantener siempre viva la ilusión. Nunca he temido a la muerte, sino a la muerte en vida, a la falta de entusiasmo, de alegría; yo tengo la suerte de haber llegado a esta etapa con más proyectos de lo que tengo tiempo de afrontar y un camino hacia adelante al que mirar, e Isabel tiene mucho que ver con esto", y añade sobre toda la rumorología que envuelve a Isabel: "Me ha fascinado y me ha interesado mucho descubrir ese mito que la envuelve y y que su forma de vivir ha contribuido a crear sin que se lo propusiera. Lo interesante es que su popularidad no se desvanece, el tiempo pasa, pero la leyenda no se desmorona jamás", concluye.