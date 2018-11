Vargas Llosa, en Perú entre su hija Morgana e Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa ha vuelto a su Arequipa natal, del brazo de su novia Isabel Preysler. Se trata de la segunda vez que el Premio Nobel de Literatura visita por segunda vez esta ciudad en compañía de su pareja y que ha conllevado una intensa agenda para el Vargas Llosa.

Allí el escritor también se ha encontrado con su hija Morgana, fiel defensora de su madre Patricia Llosa tras la separación y litigio del matrimonio que estuvo unido durante 50 años. Pero también se ha reencontrado con su exmujer.

Sin embargo, no es la primera vez que los Llosa se ven las caras, ya que el pasado mayo la familia compartió unas fotos, juntos pero no revueltos, con motivo de la graduación de su nieta Ariadna. A pesar de los malos momentos vividos, Morgana siempre ha querido que la familia permaneciera junta y dar fe de la buena relación de que se seguían reuniendo para momentos tan especiales como la graduación de su ahijada, hija de su hermano Gonzalo y Josefina Said. De nuevo, con motivo de su reencuentro este mes de noviembre, Morgana decidía subir unas instantáneas en compañía de su padre a pesar de su relación Isabel Preysler.

Morgana ya se encargaba de promocionar que su padre, de 82 años de edad, encabezaba el evento literario Hay Festival, impulsado por Vargas Llosa y en el que han asistidos otros autores como Shalman Rushdie y Helen Fielding, autora de El Diario de Bridget Jones.

En la citada muestra, que acaba de cumplir su cuarta edición, Morgana expone una exposición fotográfica que se inauguró el pasado viernes dentro de las actividades del Hay Festival Arequipa . La hija de Vargas Llosa aprovechó para reunir allí a todos sus seres queridos entre los que se encontraban su madre Patricia Llosa y su padre Mario, y como no sus hijas. Por ello, la periodista no ha dudado en subir unas fotos en compañía de su padre.