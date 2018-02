El vecino que denunció a Joaquín Reyes': "No está la situación para chorradas"

El abrigo negro, la bufanda amarilla y el portentoso trabajo de maquillaje hacía pensar que el hombre que blandía una estelada en el Parque de Europa de Torrejón de Ardoz era el mismísimo Carles Puigdemont, cuando en realidad se trataba del humorista Joaquín Reyes disfrazado. Tan impresionante debía de ser el parecido entre ambos que un vecino, alarmado, decidió llamar a la policía para denunciar la inesperada presencia del expresident de la Generalitat. "De lejos daba el pego. El pelazo, la mirada épica, pero, la verdad, no sé si era tanto como para llamar a la policía", comentó el propio Reyes en conversación telefónica con este diario, aliviado tras el sobresalto inicial, pero sin dar crédito todavía al disparatado episodio vivido.

"Llevábamos un buen rato grabando cuando me empecé a dar cuenta de que le estaba cambiando la cara a la gente del equipo y de la productora", relató Reyes. La grabación tenía lugar en el Parque Europa de Torrejón, donde hay bonitas réplicas a pequeña escala de monumentos europeos como la Torre Eiffel, la Fontana de Trevi, el Muro de Berlín, La Sirenita y, por supuesto, el Atomium y el Manneken Pis de Bruselas, donde reside Puigdemont desde su marcha de Catalunya. "Llevábamos un buen rato grabando cuando me di cuenta de que le cambiaba la cara a la gente del equipo. Me giré y vi que venían seis polícias nacionales. No llegaron corriendo, pero sí diligentes. Se acercaron a mí y cuando les dije que era Joaquín Reyes se echaron a reír, me dieron la mano y se fueron”, explicó el humorista. Una productora del programa de El Intermedio de La Sexta, para que el que Reyes estaba grabando la imitación de Puigdemont, consiguió localizar al denunciante quien, según el humorista, le contestó en actitud severa: "No está la situación para chorradas".

Tras la marcha de los seis policías, el 'sketch' de la sección 'Zanguanos' (en el que Reyes ha imitado con su inequívoco sello chanante a personajes de la actualidad como Manuela Carmena, Donald Trump o Soraya Sáenz de Santamaría, y que será emitido el próximo lunes 26 de febrero) se acabó de grabar sin mayores incidencias. Sin embargo, el susto estaba ahí y la paranoia también. "Nos íbamos del parque en un coche negro para desmaquillarme y la gente se quedaba a cuadros en los semáforos porque veían que en el asiento del copiloto iba Puigdemont. Pero luego empezamos a ver una furgoneta de la Guardia Civil y nos dio la impresión de nos seguía un par de veces. Nos asustamos un poco, pero al final se fue".