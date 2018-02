La venganza desnuda de Itziar Castro contra la 'gordofobia'

Itziar Castro, que fue una de las nominadas al Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel en 'Pieles', se desnuda para la revista de moda 'Harper's Bazaar España' en el número de marzo. Es una especie de venganza, un desquite que le sirve en bandeja la propia publicación, a la que la actriz había acusado de 'gordofobia', de no contar con ella por su aspecto físico en un reportaje de febrero, en el que buena parte de los nominados a los Goya posaban desnudos.

En el reportaje de marzo, titulado 'Deseo concedido', Castro defiende que "hace falta mostrar a gente diferente y mujeres con estilos, sexualidades, etnias y físicos variados", como sucede en Vis a vis, serie en la que participará en su tercera temporada.

La actriz, nacida en Barcelona hace 41 años, se siente afortunada por tener su cuerpo y asegura no estar dispuesta a engordar ni adelgazar por nadie, ni siquiera por Almodóvar: "Gracias a mi físico jamás se me ha etiquetado como actriz cómica o dramática y he podido hacer de todo, que es lo que me gusta".

La intérprete de 'Pieles' ha expresado en Twitter su felicidad por su reportaje en Harper's Bazaar y ha agradecido su trabajo a la revista, junto a hashtags como #stopgordofobia, #todosloscuerpossonbellos y #stopcensura.

En el reportaje comparte su variada trayectoria profesional, en la que ha trabajado en cine, televisión, teatro y circo y ha impartido clases de canto. Estudió en la Escuela de Teatro Musical de Barcelona, hace 20 años desde que firmó su primer contrato como actriz, en el musical 'Peter Pan', y en los Premios Goya del 2018 consiguió colarse entre las nominadas a Actriz Revelación por su papel en 'Pieles'.

'Gordofobia'

Itziar Castro había acusado a Harper's Bazaar de no contar con ella en un reportaje del número de febrero, donde participaron otros nominados a los Premios Goya, por no tener "el cuerpo deseado" para la publicación. Castro subió a Twitter una fotografía del reportaje, con Anna Castillo y Belén Cuesta como protagonistas, junto a la crítica: "Estoy entre triste, enfadada y orgullosa de mis compañeros y amigos que salen divinos. ¡Envidia sana! Me hubiera encantado hacerlas pero se ve que no tengo el cuerpo deseado para @harpersbazaarES, porque ni se me preguntó. Eso sí son BRUTALES las fotos". La publicación reaccionó e invitó a la actriz catalana a participar en futuros reportajes.

Estoy entre triste, enfadada y orgullosa de mis compañeros y amigos que salen divinos! Envidia sana! Me hubiera encantado hacerlas pero se ve q no tengo el cuerpo deseado para @harpersbazaarES pq ni se me preguntó. Eso si son BRUTALES las fotos 😍 https://t.co/MBhtTkZDoO — Itziar Castro (@ItziarCastro) 19 de enero de 2018

En una entrevista concedida a El Periódico el 1 de febrero, Itziar Castro explicó la ingente tarea de encontrar vestidos de su talla para desfilar por la alfombra roja: "Ninguna marca me dejaba ropa. Parece que el mundo de la moda es exclusivo de las actrices con medidas de maniquí. Nadie quería vestirme". Poco a poco, se están abriendo puertas en la moda y firmas como Kiabi ya crean vestidos para actrices XXL. Con el diseño que llevó en la gala de los Goya, afirmó que eso dejaba algo muy claro: "Las gordas también podemos ser divinas".