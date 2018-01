El vídeo viral de Lory Money rapeando por 'Puigdemoney'

Lory Money, un senegalés que llegó en patera en el 2006 y cinco años después se convirtió en un conocido rapero de Youtube, llegando a tener más de 11 millones de visualizaciones en alguno de sus vídeos, vuelve a arrasar. Ahora, el autor de 'Santa Claus' y 'Ola Ke Ase' se ha metido en la piel de Puigdemont, rebautizado como Puigdemoney para el tema 'Independent (Gucci Gang Remix)', un clip de poco más de un minuto publicado en su perfil de Facebook.

En el clip, el rapero Lory Money, que vive en València, aparece recorriendo una carretera de Bruselas con una peluca al estilo Puigdemont y con una botella de Freixenet en la mano, mientras pronuncia frases como "Me ha votado mucha gent, lo siento, Rajoy men", "Yo quiero nuevo país, sin turistas haciendo pis", "España me ataca, pues toma pan tumaca, madafaka", "Quiero país new" y "Yo empecé el prucés".

Lory Money comenzó vendiendo películas en la calle cuando llegó a España, y cinco años después se convirtió en un conocido rapero. Ha hecho de la música su trabajo y en el 2013 firmó un contrato con Universal.