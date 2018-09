Violenta pelea de raperas en la Semana de la Moda de Nueva York

Las raperas Nicki Minaj y Cardi B son rivales dentro y fuera de las pistas de baile. Y no pierden ocasión para demostrar su enemistad cada vez que coinciden en un acto público. El enésimo enfrentamiento entre ambas ha tenido lugar este viernes, en la exclusiva fiesta organizada por la revista Harper’s Bazaar en la Semana de la Moda de Nueva York, según ha adelantado el portal de noticias TMZ y han recogido varios tuiteros en vídeo.

CARDI B AND NICKI MINAJ FIGHT pic.twitter.com/Y3vDRmBwMq — Mihaela (@mihaeladxl) 8 de septiembre de 2018

Al parecer, tras acabar la alfombra roja de la fiesta y mientras Christina Aguilera estaba en el escenario, ambas se han enzarzado, por motivos que se desconocen, en una pelea que ha acabado convirtiéndose en una batalla campal, al verse involucrados en la misma los acompañantes de ambas raperas. Y si bien Cardi B le ha lanzado uno de sus zapatos a Nicki Minaj, esta no se ha quedado corta y su archienemiga ha acabado con su Dolce & Gabbana rasgado y un visible golpe sobre su ceja izquierda, causado, según la revista Variety, por un miembro de seguridad del equipo de Minaj.

Según el entorno cercano a Cardi B, de 25 años, esta se acercó a Minaj, de 35, para pedirle explicaciones sobre "todas las mentiras" que Nicki difunde sobre ella. "¡Has amenazado a otros artistas de la industria diciéndoles que si trabajan conmigo dejarías de trabajar con ellos! Te he dejado decir mucha mierda sobre mí. [...] Pero cuando hablas de mi hija, cuando das Me Gusta [en las redes sociales] a comentarios sobre mi labor como madre o haces comentarios sobre mis capacidades para cuidarla, ahí es cuando todo se va a joder. He trabajado muy duro y he llegado demasiado lejos como para dejar que nadie joda mi éxito. Zorras que hablan de todo eso en sus raps pero en la vida real son unas cobardes", ha escrito muy enfadada Cardi en su cuenta de Instagram.