Will Smith y Jada Pinkett cumplen 20 años de casados

Muchas parejas en Hollywood suelen durar un suspiro, sin embargo, algunas estrellas demuestran que el amor sí puede ser para siempre. Es el caso de Will Smith y Jada Pinkett, que además de coincidir en los platós, acaban de festejar su 20º aniversario de boda.

Los actores, que forman una de las parejas más sólidas de la industria del cine, se conocieron en un casting de El Príncipe de Bel-Air, y aunque no la eligieron a ella, él enamoró a su mujer con su gran sentido del humor y su personalidad. Se dieron el sí, quiero en 1997 y son padres de dos hijos, Jaden, de 18, y Willow, de 15, y con los años.

El secreto de su matrimonio

"Llevamos 20 años casados y nos lo hemos estado preguntando [cuál es el secreto de un matrimonio exitoso], y al final simplemente se trata de no rendirse. No puedes esperar que sea un camino de rosas, de hecho, nuestro matrimonio ha sido lo más difícil y exigente por lo que hemos pasado en la vida. Simplemente no somos de los que nos rendimos. Hemos trabajado en nosotros mismos individualmente y nos hemos vuelto a mostrar al otro mejor de lo que éramos", ha confesado la estrella de Hombres de negro a Entertainment Tonight.

"El amor es como la jardinería. Con los años, he aprendido a centrar mis esfuerzos en ayudarte a que florezcas y te conviertas en lo que tú quieres se, en lugar de exigirte que te conviertas en lo que mi frágil ego pudiera necesitar que fueras. He aprendido a encontrar el placer en alimentar tus sueños, en lugar de pelear contigo para satisfacer mis inseguridades y necesidades egoístas", ha escrito el protagonista en su cuenta de Instagram.

"Crecer juntos"

Con esta declaración de amor, el intérprete daba réplica a las declaraciones de Pinkett en una entrevista a People sobre su matrimonio:"Crees que conoces a la persona con la que estás casada y con la que convives desde hace mucho tiempo, pero no es cierto. Cada día aprendes algo. Todavía estoy aprendiendo cosas sobre mí y de él. De eso se trata, de crecer juntos", ha afirmado la actriz y productora, que matiza: "De pareja fogosa, hemos pasado a una unión más madura", concluye.