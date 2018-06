XXXTentacion y Jimmy Wopo, los raperos acribillados a tiros en EEUU en menos de 24 horas

El rapero estadounidense XXXTentacion ha muerto este lunes, a los 20 años, tras ser tiroteado cuando se dirigía hacia su coche tras salir de en una tienda de motocicletas, en Deerfield Beach, al norte de Miami, según ha informado la oficina del alguacil del condado Broward.

Se da la circusntancia de que horas después, en otro tiroteo registrado en la ciudad de Pittsburgh también ha resultado muerto otro rapero, Jimmy Wopo. La Policía ha asegurado que por el momento no parece que los casos estén relacionados.

Jahseh Dwayne Onfroy, como se llamaba en realidad XXXTentacion, fue trasladado tras el tiroteo a un centro médico, donde murió poco después, según confirmaron las autoridades.

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 18 de junio de 2018

El crimen tuvo lugar cuando el artista se disponía a abandonar un concesionario en Deerfield Beach, a 64 kilómtreos de Miami. La policía ha informado que dos hombres abandonaron el lugar en un todoterreno después de que uno de ellos disparara a la víctima.







VARIAS CAUSAS ABIERTAS

El cantautor de hip-hop, que acumulaba más de 800 millones de reproducciones en su canal de YouTube, tenía varias causas abiertas con la justicia: se enfrentaba a cargos de violencia doméstica por agredir a su novia embarazada, acusaciones que él negó. El juicio aún estaba pendiente de sentencia.

Además de este caso, el rapero acumulaba otras causas. Concretamente, una docena por delitos graves y también por la manipulación de testigos.

Aunque estaba bajo arresto domiciliario, recientemente un juez le permitió salir para llevar a cabo su gira musical.

RIFIRRAFE EL AÑO PASADO

XXXTentacion mantuvo hace un año un rifirrafe con los miembros del grupo de rap Migos, a los que en un primer momento acusó de haberle asaltado. Más tarde negó tales acusaciones y dijo que mejoraría su seguridad.

Onfroy presentó en agosto del 2017 su álbum debut, 17. Fue todo un éxito, vendió más de 80.000 copias y fue nominado a los Billboard Music Awards. Después, el pasado marzo lanzó su segundo -y último- disco, titulado ?, con el que debutó de primero en la lista de todos los géneros de Billboard 200, en la que también se destacó con sus sencillos Sad! y Changes.

DIFÍCIL INFANCIA

El artista comenzó a escribir música tras ser liberado de un centro correccional juvenil y en el 2013 lanzó su primera canción en la plataforma de distribución de audio SoundCloud, titulada News/Flock.

De hecho, este primer tema estuvo inspirado en el tiempo que pasó arrestado por posesión de armas, cuando aún era un adolescente.

Uno de los primeros artistas en lamentar la pérdia del joven rapero ha sido Kaney West, que ha escrito en Twitter: "Nunca te dije lo mucho que me inspiraste cuando estabas aquí. Descansa en paz".

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) 18 de junio de 2018

También Diplo le dejó un recuerdo en las redes sociales:

O J. Cole: "Esto me cabrea. Descansa en paz, X. Enorme talento, potencial ilimitado y un firme deseo de ser una buena persona. Que dios bendiga a tu familia, amigos y seguidores".

This got me fucked up. RIP X. Enormous talent and limitless potential and a strong desire to be a better person. God bless his family, friends and fans. — J. Cole (@JColeNC) 18 de junio de 2018

EL CASO DE WOPO

La muerte de Jimmy Wopo, cuyo nombre real era Travon Smart, también se ha debido a un tiroteo producido 24 horas en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. El joven, de 21 años, recibió dos tiros en la cabeza que acabaron con su vida mientras iba en su coche.

Era una estrella en ascenso en la escena de Pittsburgh, y su vídeo musica del 2016 Elm Street ha cosechado más de seis millones de visitas en Youtube.

También tenía problemas con la justicia: antecedentes de tráfico de drogas y, actualmente, estaba en libertad condicional.

La muerte de Wopo la ha confirmado su representante, Taylor Maglin, a través de un comunicado publicado en Facebook. "He perdido a mi hermano hoy y es la peor sensación del mundo. Estaba destinado a la grandeza y quería lo mejor para sus amigos, familia y comunidad. Hoy perdemos a una gran persona, pero sé que haré todo lo que esté en mi mano para que su recuerdo permanezca vivo por siempre. Te quiero hermano #LongLiveWopo", escribió.