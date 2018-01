Youtube advierte a Logan Paul que "habrá consecuencias" por su vídeo del cadáver

Más de una semana después del incendio que prende en Youtube, la plataforma de vídeos de Google por fin ha hablado en un comunicado oficial sobre el polémico vídeo del youtuber Logan Paul, que estrenó este 2018 subiendo un vídeo en el que se le veía pasear y bromear junto a unos amigos en el bosque de Aokigahara, mundialmente conocido como el boque de los suicidios. Durante la grabación se ve a lo lejos a un hombre ahorcado en un árbol.

Tras conseguir rápidamente más de seis millones de reproducciones y muchas más críticas, el famoso blogger estadounidense (más de 15 millones de suscriptores y más de 4 millones de fans en Twitter) borró el vídeo y colgó otro (So sorry) disculpándose.

Pero el daño ya estaba hecho y el debate, abierto en canal. ¿Quién modera los contenidos? ¿Dónde están los límites? Si el 2017 fue un annus horribilis para Youtube, con sonados escándalos como los vídeos antisemitas de otro grande, PewDiePie, o la retirada masiva de anunciantes al colarse contenidos inapropiados en vídeos para un público infantil, el 2018 no podía empezar peor.

'Carta abierta a la comunidad'

A través de un hilo de Twitter, la plataforma por fin da su versión y advierte que "habrá consecuencias".

"Carta abierta a nuestra comunidad. Muchos se han sentido frustrados debido a nuestra falta de comunicación recientemente, y están en su derecho de sentirse así. Merecen saber qué está sucediendo. Al igual que tantos otros, nos sentimos perturbados y molestos por ese vídeo que fue compartido la semana pasada".

"El suicidio no es un chiste, ni debería usarse como un medio para traer reproducciones. Como explica Anna Akana, a la perfección: 'Ese cuerpo era una persona a la que alguien amaba. Nadie entra a un bosque de suicidios con una cámara y dice que es para crear conciencia acerca de la salud mental'", explica la compañía. Youtube recalca que Logan Paul violó las reglas de la comunidad (publicación de contenido perturbador o grotesco) y que responderán: "Estamos considerando más consecuencias". ¿Quizá cerrar la cuenta de Logan Paul? Respecto a la tardanza en la respuesta, la plataforma explica que ha preferido escuchar a todas las voces y "Todo lo que la comunidad ha estado diciendo" y que informará próximamente sobre los pasos que tomará para que un vídeo como el de Paul no pueda volver a publicarse.

