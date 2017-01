Entérate por qué los ascensores no se caen como en las pelis

Tips que enganchan. Es el éxito en la redes de los arquitectos leoneses Rosario García Arias y Carlos Anta Arias. Más de 3.000 seguidores. Tienen suspense, no hacen spoiler, hacen sonreír. Y todo, hablando sólo de arquitectura. O quizá no...

«Tú que siempre has creído que un cristal era eso, un cristal, ¿ahora alucinas con todas las cosas que te han sumado cuando has ido a pedir un presupuesto para un vidrio?». «¿Estás hasta el gorro del aire que se cuela por las rendijas de tus ventanas?». «¿Existen las biopiscinas o son una leyenda urbana como la de la chica de la curva?». «Si se rompen los cables de un ascensor, ¿caes al vacío como en las pelis de la tele?». «¿Tratan de convencerte de que hacer una piscina es tan sencillo como hacer un hoyo y ponerle azulejos pero tú sospechas que hay algo mas?». «¿Te mueres de envidia cuando te invitan a las fincas de tus amigos porque hasta los caminitos más miserables son una chulada?». Pues sí, 3064 seguidores de Facebook han caído en la tentación. Son fans de este lenguaje natural, divertido y directo con los que los arquitectos leoneses Rosario García Arias y Carlos Anta elaboran sus tips. Han encontrado el medio de enganchar a los lectores en un asunto tan especializado como la arquitectura, urbanismo y construcción. Y hablando sólo de eso. O no tanto. Porque en sus mini artículos hay un poco de todo. Además de recomendaciones, hay suspense, segundas partes, malos de la película y hasta amor a primera vista.

Su página, en las redes sociales y en la web, se llama Arquitectos de León y @maesedeobra en Twitter. Así, directo. Como sus tips.

«Somos arquitectos dedicados a construir arquitectura y urbanismo desde 2001», dicen en su web y durante la conversación. En su currículum tienen algún BIC rehabilitado —el Hotel Las Doñas del Portazgo en Villafranca del Bierzo—, una vivienda unifamiliar creada en torno a un patio tradicional en la Bañeza, recuperación de patrimonio eclesiástico, posadas, casas rurales, rehabilitación de edificaciones de significativo valor etnológico, bodegas rehabilitadas y de nueva creación y viviendas unifamiliares con el sello de sus dos despachos, uno de Ponferrada y el otro en La Bañeza. Y ahora, este éxito en las redes que no se esperaban.

«Me divierte», dice Rosario García Arias, la autora material de los tips. Por eso los hace. Más bien, por eso empezó. Fiel usuaria de las redes, pensó en trasladar allí las preguntas que les hacen sus clientes frente a los planos.

«Descubrimos que les entusiasmaban nuestras explicaciones», explica García Arias. Un día, tomando un café con su colega y socio, esas conversaciones de despacho saltaron al Facebook.

«Intentamos dar a conocer la labor de los arquitectos, que es mucho más que hacer arquitectura». Por eso hablan de cristales, ventanas, suelos radiantes o no, materiales, piedras, cuestiones legales, papeleo o sistemas de calefacción. Y a veces, hasta de Juego de Tronos o de las siete casas que más les gustan. «Explicamos por qué». Tal vez ese sea el éxito.

Arrasaron con un tip sobre calefacción. «Y eso que no había empezado el invierno», ríe Rosa García. Luego hubo otros ‘top ten’, uno tan técnico como los papeles que exigen en el Registro de la Propiedad. O estos otros, por orden, los más leídos: http://www.arquitectosdeleon.com/a20161208/ ¿Quieres revestir una pared y no tienes ni idea del adhesivo más adecuado para el material que has escogido?, http://www.arquitectosdeleon.com/a20161220/¿Tratan de convencerte de que hacer una piscina es tan sencillo como hacer un hoyo y ponerle azulejos, pero tu sospechas que hay algo más? y http://www.arquitectosdeleon.com/a20161018/ ¿De verdad crees que en una época en donde puedes firmar un documento con tu móvil, los limites de tus parcelas se siguen marcando con cercas, marcos, hitos o mojones?

Una recomendación por semana. Y luego una especie de ‘Informe Semanal’ para el fin de semana.

Están todos en www.arquitectosdeleon.com y en su página de Facebook. Habrá nuevos capítulos.

Y no, Hollywood no tiene razón. Los ascensores no se caen como en las pelis. Entérate aquí http://www.arquitectosdeleon.com/a20161108/