el futuro. optar por lo que aún no existe

Casi la mitad de las empresas leonesas cree que entre sus empleados no existen los perfiles que puedan adaptarse a la futura demanda de empleo. Una demanda marcada claramente por las competencias tecnológicas, y con dos certezas: muchas de las profesiones de un futuro a corto plazo aún no existen, y otras tantas de las que hoy se ejercen tienen los días contados. En este entorno de cambio vertiginoso el sistema educativo tiene varios frentes de preocupación: la mayoría de los jóvenes optan por las profesiones menos demandadas; las vocaciones tecnológicas son muchas menos de las que se requieren ya mismo, y el déficit crecerá en el futuro; el tejido empresarial de pymes clama por más técnicos de Formación Profesional, aunque los jóvenes prefieren graduarse en la universidad; y las mujeres se quedan fuera de la formación, y por tanto de la empleabilidad de los sectores tecnológicos, que marcan ya el futuro del crecimiento económico y laboral. Un panorama que requiere profundos cambios en muchos sentidos.

Uno de los problemas básicos que las empresas leonesas plantean continuamente al sistema educativo (tanto al universitario como al de la FP) es la necesidad de profesionales formados en aquellas materias que demandan las empresas locales; y que además puedan pasar de la teoría a la práctica reduciendo de manera importante el período de formación en las compañías para ser capaces de responder efectivamente a sus necesidades.

La exigencia no es nueva, pero la situación no sólo no parece mejorar, sino que se torna cada vez más acuciantes, como insisten los empresarios leoneses. El diagnóstico coincide con el realizado por Educa 20.20 y la Fundación Axa sobre las Necesidades Laborales de las Empresas, que acaba de ser presentado. Una encuesta realizada a empresas y estudiantes, desagregada a nivel autonómico, que constata que es necesario impulsar la FP, a pesar de que se mantienen las preferencias de los alumnos por la universidad. Los padres son el factor más determinante a la hora de elegir la carrera a estudiar, según constata el estudio.

En todo caso, en el caso de las titulaciones de FP más demandadas destaca Hostelería y Turismo (el sector turístico tira con fuerza de la economía y necesita una profunda apuesta por la profesionalización); la fabricación mecánica, la electricidad y electrónica; administración y gestión de finanzas y seguros; la instalación y mantenimiento... Y, en séptimo lugar, comercio y marketing e informática y comunicaciones, que concentran en conjunto un 13% de los p+rofesionales que las empresas prevén contratar a corto plazo.

Por lo que se refiere a los titulados universitarios, las empresas demandan sobre todo ingenieros. Uno de cada tres profesionales más demandados actualmente estará egresado en esta materia. La economía y el sector empresarial ocupa el segundo lugar, con un 22% de los titulados más demandados; seguidos de los informáticos, un 11% de los puestos que quieren cubrir las empresas. Les siguen la salud (sector que cobra importancia, junto a los servicios sociales; especialmente en zonas como León) y las ciencias. En el caso concreto de las empresas locales, la demanda de titulados se concentra en los ingenieros, los graduados en economía y empresa y los de informática.

Si las preferencias parecen claras, las dificultades para encontrar el perfil de empleado que requieren las sociedades de la Comunidad también lo son: el 64% de las empresas autonómicas (por encima de la media nacional) tienen dificultades para encontrar candidatos que cubran la demanda de empleo que tienen actualmente. Y, puestos a concretar qué tipos de perfiles cuesta más encontrar, los técnicos especializados son la práctica totalidad (un 74% en la Comunidad, diez puntos por encima de la media nacional).

El perfil de los puestos que reclaman las empresas en cuanto a formación también está claramente diferenciado a nivel local: el 36% de los empleos estarían ocupados por FP Superior; frente al 26% de titulados universitarios (en el conjunto del país las empresas optan en un 41% de los casos por las universidades y en un 28% por los de FP Superior). A los que habría que añadir en el caso de la Comunidad a un 20% de titulados en FP Medio y formación secundaria (también por encima de la media nacional).

Otro dato significativo para el análisis, derivado d la encuesta de Educa 20.20: la práctica totalidad de las dificultades que encuentran las empresas para cubrir los puestos que demandan tienen como justificación la falta de experiencia en la misma medida que la falta de competencias técnicas.

Cuando el análisis se traslada a los puestos en los que son contratados los alumnos que están mejor remunerados las preferencias del mercado laboral sí muestran una orientación clara: informática y comunicaciones son, dentro de la FP, los mejor pagados; seguidos de electricidad y electrónica, mecánica, instalación y mantenimiento y sanidad. Eso en el caso de Castilla y León; porque a nivel nacional la especialización tecnológica es mayor en el caso de las remuneraciones más alta (por ejemplo, en finanzas y seguros y en comercio y marketing).

En el caso de los universitarios la mayor remuneración, tanto a nivel autonómico como nacional, corresponde a los ingenieros y los titulados en informática. En el caso de Castilla y León les siguen los de arquitectura, economía y empresa y marketing. A nivel nacional las variaciones son pocas, aunque los profesionales del sector sanitario sí se incluyen entre los mejor pagados.

Otro factor destacado dentro del informe sobre las necesidades laborales de las emprresas se centra en las competencias que se consideran clave entre los jóvenes. La Unión Europea marca ocho competencias clave que deben dominar los jóvenes que acaban sus estudios, sean universitarios o de FP. Además de la capacidad de comunicarse en su lengua materna, por orden de importancia están la competencia digital; la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; comunicación en lenguas extranjeras y sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.

En el caso de Castilla y León , los jóvenes sólo superan la media nacional en el caso de la comunicación en la lengua materna. En todo lo demás están por debajo, y suspenden en conciencia y expresión cultural, comunicación en lenguas extranjeras y sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. Unas conclusiones que coinciden con la encuesta sobre cuáles son, según los empresarios, las condiciones laborales que más valoran los trabajadores.

En el caso de Castilla y León, muy por encima de la media, se encuentra la estabilidad laboral (casi siete de cada diez trabajadores es lo que más valora). Le siguen un horario flexible y las condiciones económicas. Cuestiones como el ambiente de trabajo, la proyección de la carrera profesional, el teletrabajo o la movilidad laboral pesan mucho menos.

Otra encuesta reciente dentro del mismo grupo de trabajo de Educa 20.20 cuestionaba a los jóvenes respecto a las posibilidades de un futuro empleo, y de la posibilidad de que ese puesto de trabajo aún no existiera, y se desarrollara en un ámbito novedoso. Casi dos tercios de los jóvenes respondieron a la encuesta señalando que esa posibilidad estaba poco o nada relacionada con sus expectativas laborales. Aunque casi un 28% de los encuestados lo veía muy probable. «Son relativamente pocos los estudiantes que son conscientes de que tendrán que desarrollar su labor profesional en trabajos que aún ni siquiera existen», concluye el informe de los expertos.

Uno de los aspectos que será determinante en el futuro de los empleos relacionados con las competencias tecnológicas es el desapego de las vocaciones femeninas. En este caso no lo recoge ninguno de estos informes, pero es una de las preocupaciones de las empresas del sector y será, cada vez en mayor medida, no sólo uno de los déficits del mercado laboral sino una brecha trascendental en cuanto a estabilidad, salario y proyección laboral de los profesionales.

En el caso de León, menos de un 23% de los alumnos (de los dos sexos) de su Universidad estudian ingenierías técnicas; y apenas son la mitad si se suman las carreras científicas. Datos que ya separan a los futuros profesionales de las exigencias del mercado laboral. Más preocupante aún: en los últimos cinco años ha descendido en número de matriculados en las carreras técnicas. Si el foco se fija en las preferencias femeninas resulta que en la Universidad de León, en el conjunto de las escuelas de ingeniería, las mujeres son menos del 25% del total de los estudiantes. La situación es tal que la Real Academia de Ingeniería de España ha puesto en marcha una campaña para promover el talento femenino en las carreras tecnológicas.