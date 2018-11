Taxistas en la carrera tecnológica

La evolución de teléfono móvil a smartphone transformó a este receptor de un simple complemento a algo imprescindible en gran variedad de actividades laborales. No sólo como comunicador constante, sino como propia herramienta. El gremio de los taxistas no escapa a su influencia y ya hace tiempo que empezaron a trabajar con apps con el objetivo de que tanto los clientes como los profesionales del sector dispongan de una mejor experiencia y los servicios se agilicen.

Las aplicaciones sustituyen el sistema tradicional de pedido telefónico, que ‘enlentecía’ la operación y además aportan ventajas como poder formular reservas o pedir un tipo de vehículo en concreto, que incorpore sillas para bebés o que acepte transportar animales. Taxigo es una de estas apps especializada en movilidad, y enfocada a los servios de taxi, aunque se identifica como «la mejor», por sus características, según explica el director técnico en España, el leonés Chema Peralva.

Es más, esta tecnología se ha estrenado en la ciudad, como primer punto en su expansión por España, «para facilitar la gestión de pedidos y el seguimiento de los viajes con el móvil». Los usuarios podrán pedir el taxi más cercano a su ubicación de forma gratuita, programar el día y la hora para que el transporte les esté esperando e incluso elegir taxista. La aplicación identifica la ubicación del usuario mediante el sistema de GPS integrado en el smartphone e iphone y muestra los taxis que se encuentren en ese momento más cercanos indicando los kilómetros a los que se sitúan. «Hasta ahora, tú no escoges, te reparten el taxi, y puede ser el más cercano o no. Taxigo te permite elegir el vehículo más próximo y no muestra sus coordenadas, pero sí la distancia a la que está, para evitar que puedan ser vigilados», matiza.

Una vez que el usuario acepta el servicio, en la pantalla del teléfono se podrá ver ya un mapa en el que se siguen los movimientos del taxi para saber en qué calle se encuentra o cuánto tardará en llegar. La aplicación también permite programar una fecha y una hora para tener un taxi disponible en la dirección que se le indique, así como solicitar un vehículo de más de cinco plazas, adaptado a discapacitados, que admita mascotas...

Este sistema guarda el historial de peticiones y viajes en taxi, por lo que el usuario podrá incluso seleccionar el taxista con el que le gustaría viajar en caso de querer uno en concreto.

Taxigo Spain ha sellado un acuerdo de colaboración con Radio Taxi León. «Nuestro proyecto con sede en León, tiene como objetivo el desarrollo e implantación a nivel nacional de la que está considerada técnicamente como la mejor aplicación de su tipo. Actualmente la app ofrece sus servicios en una versión de prueba y no todos los taxistas de León disfrutan de ella, aunque paulatinamente y según indicaciones de la dirección de Radio Taxi León se incorporarán la mayoría de los miembros de la asociación de aquí hasta finales de año», comenta.

La utilización de esta aplicación optimiza el uso por distancia y en tiempo real de los servicios de los taxistas con sus clientes, «generando un beneficio mútuo innegable», así como otros intangibles como son la reducción de tráfico, contaminación, velocidad de servicio, ampliación de usos para personas discapacitadas (sordomudos) seguimiento de rutas (servicios con menores, trabajadores, empresas, etc).

La aplicación, que funciona con éxito en otros países, se estrenó en la capital y ya puede ser descargada de forma gratuita y utilizada, pese a que aún se encuentra en fase de prueba. A día de hoy, hay unos 20 taxistas «entrenados» para responder a la demanda que pueda llegar a través de esta aplicación. Una cifra que confía en ir ampliando de cara a los próximos meses para poder comenzar 2019 «con una flota de taxis bastante considerable en activo».

El presidente de Radio Taxi León, Manuel Pérez, también hizo hincapié en que aunque esta cifra inicial pueda parecer baja, se debe únicamente a que «llevamos muy poco tiempo y la aplicación está todavía desarrollándose». Por ello, se atrevió a avanzar que «según vaya pasando el tiempo estaremos todos, los 174 asociados de Radio Taxi León trabajaremos con ella». Pérez subrayó, además, que su colaboración con la puesta en marcha de esta nueva aplicación responde a que el colectivo de los taxistas «no se puede quedar atrás en esta carrera en la que las nuevas tecnologías han demostrado que son el futuro». «O nos adaptamos o nos adaptan, la tecnología viene pisando fuerte y nosotros tenemos que estar ahí», señaló.

Otra novedad de Taxigo es el abanico de posibilidades que ofrece para el pago (efectivo, tarjeta o factura de móvil, además de permitir tener un contrato mensual), la posibilidad de valorar al conductor y su servicio o de tener a tu alcance el historial de tus viajes (hasta 200), además de los datos del conductor.

La app es de origen estonio y en su adaptación ha trabajado Peralva y su hijo, Daniel Guzmán, de 20 años, un estudiante de Ingeniería Industrial que se ha encargado de la integración y desarrollo de la aplicación. El encargo llegó de la mano de Haroon Hakimi, un emprendedor afgano que, tras vivir dos décadas en Dubai, desembarcó en León con sus cinco hijos.

En breve, se implementará la opción de compartir taxi y la de ofrecer una estimación del coste de la carrera. Taxigo, que está triunfando en Europa, puede ser utilizado de manera sencilla para hacer recados o mandar a recoger a otra persona controlando el trayecto. Esta aplicación deja solicitar el pedido de un taxi a través del móvil, mandarlo a otra ubicación para hacer llegar a alguien hacia algún lugar.