22 tiroteos en centros escolares en EEUU en cinco meses del 2018

En los cinco meses que llevamos del 2018, 20 semanas, ya han ocurrido 22 tiroteos en centros escolares en los Estados Unidos en los que ha habido heridos o víctimas mortales. El último, el de este viernes en un instituto de Santa Fe (Texas), que al menos ha dejado ocho muertos. Eso, dicen los números, que promedian más de un suceso trágico en un centro escolar estadounidense -escuelas, institutos, universidades- por semana.

No ha habido un mes sin ningún suceso de este tipo: cuatro de los tiroteos ocurrieron en enero, siete en febrero, seis en marzo, tres en abril y dos en lo que llevamos de mayo.

La CNN ha elaborado un mapa en el que muestra estos casos y señala los puntos en los que se han producido estos sucesos.

Including today’s shooting incident at a Texas high school, this year there have already been 22 school shootings where someone was hurt or killed. That averages out to more than 1 shooting a week. https://t.co/DL1wCUAipq pic.twitter.com/Qsw0WlLlJv