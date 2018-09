El abogado de Asia Argento asegura ahora que fue Bennett quien abusó de ella

El abogado de Asia Argento ha asegurado a la revista 'TMZ' que fue Jimmy Bennet quien supuestamente asaltó a la actriz, y no al revés como había revelado The New York Times el pasado mes de agosto.

Según las primeras informaciones, Argento había pagado casi 400.000 dólares por el silencio de Bennett, aunque negó públicamente haberse acostado con él. A las pocas horas, aparecieron fotos de ambos en la cama y mensajes de texto en los que, supuestamente, la actriz confirmaba que sí que había tenido sexo con el chico, aunque fuera él quien habría iniciado la relación.

Ahora, el abogado de la exjueza de 'X Factor Italia', ha asegurado que tiene mensajes que probarían que Bennet extorsionó a la líder del movimiento Me Too en Italia cuando se enteró que esta salía con el chef Anthony Bourdain y que esta le pagó para acabar con el problema.