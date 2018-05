El abogado de Trump recibió 500.000 dólares de la oligarquía rusa

El abogado de la actriz porno Stormy Daniels ha declarado este martes que el letrado personal de Donald Trump, Michael Cohen, recibió 500.000 dólares de una compañía ligada a la oligarquía rusa poco después de las elecciones presidenciales del 2016.

Según un informe publicado por el abogado de la actriz, Michael Avenatti, en su cuenta de Twitter y verificado por 'The New York Times', los empresarios rusos Viktor Vekselberg y Andrew Intrater transfirieron medio millón de dólares a Cohen a través de una empresa con base en Estados Unidos llamada Columbus Nova LLC. Los pagos fueron transferidos a una cuenta corriente de Essential Consultants, la misma sociedad pantalla con la que Cohen habría abonado 130.000 dólares a Stormy Daniels para que esta no hiciera público un encuentro sexual que mantuvo con Donald Trump en el 2006.

Relación con el Kremlin

Columbus Nova LLC, la compañía utilizada para realizar los pagos, es una firma de inversiones con sede en EEUU propiedad de Renova Group, un conglomerado ruso propiedad de Vekselberg, empresario con vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Tanto Vekselberg como su primo, Intrater, acudieron a la toma de posesión de Trump el 20 de enero del 2017 en Washington, a la que Intrater, presidente de Columbis Nova, donó 250.000 dólares.

En el informe publicado por Avenatti, Vekselberg e Intrater realizaron ocho transferencias a Cohen entre enero y agosto del 2017. El mes pasado, Vekselberg y Renova Group se vieron afectados por unas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia como represalia ante las supuestas injerencias del Kremlin en las elecciones presidenciales del 2016.

Interrogados por el FBI

Asimismo, Vekselberg fue interrogado a principios de año por el equipo del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, en relación con los supuestos pagos a Cohen. El FBI también registró en abril la oficina y la vivienda del abogado de Trump, quien está siendo investigado por posible fraude bancario y violaciones de las leyes de financiación electoral.

En un comunicado, Columbus Nova ha reconocido las transacciones al abogado de Trump, y las ha descrito como el pago de una consultoría ya rescindida. En el comunicado, la compañía explica que contrató a Cohen como consultor respecto a potenciales fuentes de financiación e inversiones inmobiliarias.