Afganistán anuncia un alto el fuego incondicional y temporal con los talibanes

El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha anunciado un alto el fuego incondicional con los talibanes hasta el 20 de junio, coincidiendo con el final de la temporada de ramadán, pero ha excluido a todos los demás grupos militantes, como el Estado Islámico.

La decisión se ha adoptado tras una reunión de clérigos islámicos de todo el país esta semana, que han declarado una fatua (dictamen de un especialista en ley religiosa) sobre los ataques de los talibanes. Un atentado suicida declarado por el Estado Islámico mató a 14 personas a la entrada del encuentro de paz de los clérigos en Kabul.

Los clérigos recomendaron un cese del fuego con los talibanes, que buscan volver a imponer la estricta ley islámica después de su expulsión en el 2001, y Ghani ha aprobado la recomendación. "Este alto el fuego es una oportunidad para que los talibanes tengan una visión introspectiva (sic) de que su campaña violenta no les está ganando corazones y mentes sino alienándose aún más", ha manifestado Ghani en un mensaje en Twitter tras un discurso televisivo.

Fortaleza

"Con el anuncio de alto el fuego, personificamos la fortaleza del Gobierno afgano y la voluntad del pueblo para una resolución pacífica del conflicto afgano", ha dicho.Mientras aún no ha habido una reacción inmediata de los talibanes, en el seno del Ejecutivo , no todos estuvieron de acuerdo. El exgeneral del Ejército Atiqullah Amarkhel ha declarado que el alto el fuego daría a los talibanes la oportunidad de reagruparse. "Desde una perspectiva militar, no es una buena jugada. Le dará al enemigo la oportunidad de prepararse para más ataques", ha declarado.

También ha dicho que dudaba de que los talibanes depongan las armas y se nieguen a sí mismos la oportunidad de luchar durante el mes sagrado de ramadán en el que los ataques se han intensificado.

La fiesta de Eid al-Fitr que marca el final del ramadán se celebra a finales de la próxima semana. El pasado febrero, Ghani ofreció el reconocimiento del Talibán como un grupo político legítimo en un proceso político propuesto que dijo podría conducir a las conversaciones para poner fin a más de 16 años de guerra.

El dirigente propuso un cese al fuego y la liberación de prisioneros entre una variedad de opciones que incluyen nuevas elecciones que involucran a los militantes y una revisión constitucional en un pacto con los talibanes para terminar con un conflicto que el año pasado mató o hirió a más de 10.000 civiles.