Alemania recrimina a Özil y Gundogan una foto con el presidente de Turquía

No ha sentado nada bien en Alemania ni en la federación de fútbol de este país, a un mes escaso del inicio del Mundial, que dos de sus internacionales, de origen turco, se hayan fotografiado con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el marco de su campaña electoral. Y es que tanto Mesut Özil, jugador del Arsenal, como Ilkay Gündogan, del Manchester City, acudieron a una cita con el líder turco, en el palacio presidencial, quien no desaprovechó la ocasión para sacar tajada de la presencia de los dos internacionales. En la imagen también aparece Cenk Tosun, delantero del Everton e igualmente de origen turco.

"El fútbol y la federación alemana (DFB) defienden valores que no son completamente tenidos en cuenta por el señor Erdogan", destacó en un comunicado el presidente de la DFB, Reinhard Grindel, en su cuenta Twitter, tras el revuelo producido por la foto de ambos jugadores. "Es por ello que no es bueno que nuestros internacionales se dejen manipular por su campaña electoral. Haciendo esto, nuestros jugadores no ayudan al trabajo de integración de la DFB", agrega Grindel.

Camisetas firmadas

El encuentro tuvo lugar el pasado domingo y los jugadores le regalaron camisetas firmadas de sus respectivos equipos. Erdogan ha convocado para el 24 de junio elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. Estos comicios son cruciales, ya que marcarán la entrada en vigor de la mayor parte de medidas que reforzarán los poderes del Jefe del Estado, adoptadas durante una reforma constitucional el año pasado.

Trifulca política

El partido de extrema derecha AfD sacó provecho de la polémica: "¿Por qué Gündogan juega en la selección alemana si reconoce a Erdogan como su presidente?", tuiteó la disputada Beatrix von Storch. Su colega Cem Özdemir, exdirigente de los Verdes alemanes y también de origen turco, tampoco fue indulgente con los futbolistas: "El presidente de un futbolista internacional alemán se llama Frank-Walter Steinmeier; su canciller, Angela Merkel; y su Parlamento es el Bundestag, con sede en Berlín y no en Ankara”, criticó.

Oliver Bierhoff, mánager generl de la selección alemana de fútbol, quiso restar trascendencia a la polémica. "No tengo ninguna duda de la voluntad de Mesut e Ilkay de querer jugar para el equipo de Alemania y de identificarse con nuestros valores. Ni uno ni otro era conscientes del valor simbólico de esta foto, pero evidentemente no está bien y lo hablaremos con los jugadores".