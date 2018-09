Un avión de Emirates, puesto en cuarentena en Nueva York

Un avión de la compañía Emirates procedente de Dubai ha sido puesto en cuarentena con varios centenares de personas abordo en el aeropuerto JFK de Nueva York, después de que al menos una decena de pasajeros se sintiesen enfermos, según informó la compañía. El vuelo, un Airbus de la compañía Emirates Airlines, ha aterrizado en Nueva York alrededor de las 9.10 hora local (13.10 GMT) con unas 500 personas a bordo.

Agentes de policía y expertos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) han esperado al avión ya informados de los síntomas que estaban sufriendo numerosos pasajeros. Los servicios de emergencias también han estado presentes con un importante despliegue de ambulancias para atender a los enfermos.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority. Emirates Airline (@emirates) 5 de septiembre de 2018

"Emirates puede confirmar que unos 10 pasajeros del vuelo EK203 de Dubai a Nueva York se enfermaron. Al llegar, como medida de precaución, fueron atendidos por las autoridades sanitarias locales. Todos los demás desembarcarán en breve. La seguridad y el cuidado de nuestros clientes es nuestra primera prioridad", explicó la compañía a través de su cuenta de Twitter.

"El CDC está al tanto de un vuelo de Emirates desde Arabia Saudita que llegó a JFK esta mañana con algunos pasajeros que están reportando una enfermedad no especificada", dijo un funcionario del CDC citado en el Wall Street Journal.

Segundo avión del día

Otro avión ha sido puesto en cuarentena esta mañana en Francia durantre algo más de una hora ante las sospechas de que uno de sus ocupantes, un niño, tuviera cólera. Los 147 pasajeros y tripulantes de un vuelo de la aerolínea francesa ASL Airlines procedente de la ciudad argelina de Orán han sido retenidos en el aeropuerto de Perpiñán, en el sureste de Francia.

El menor fue trasladado a un hospital cercano para ser sometido a análisis complementarios, mientras que el resto del pasaje pudo salir del aislamiento, informaron a Efe fuentes aeroportuarias. Tras analizar la situación, los bomberos permitieron desembarcar a los pasajeros, tras proceder a una desinfección de sus manos y tomarles la identidad, y llevaron al menor al hospital.

Una epidemia de cólera se declaró en Argelia a principios de agosto, con 74 casos detectados y dos muertos hasta la fecha. Francia introdujo medidas de vigilancia en los aeropuertos, al tiempo que el Ministerio de Exteriores pidió prudencia a los viajeros que vayan a ese país.