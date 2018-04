Bloquea que el Gobierno cese a la fiscal anticorrupción

El presidente de Rumania, Klaus Iohannis, rechazó ayer la petición del Gobierno de destituir a la jefa de la Fiscalía Anticorrupción (DNA), Laura Kovesi, al alegar que no son convincentes los argumentos de que ha violado la Constitución y perjudicado la imagen del país en el extranjero. «Los motivos de destitución presentados por el ministro de Justicia (Tudorel Toader) no me han convencido», declaró Iohannis. Tras conocerse la decisión del jefe de Estado, que es quien tiene potestad para nombrar y destituir a la fiscal, el ministro de Justicia anunció que acudirá al Tribunal Constitucional. | efe