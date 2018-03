El ‘brexit’ no será realidad hasta 2021

A. lorente | bruselas

¡Marchando otro acuerdo histórico! Ni es el primero, cierto, ni será el último, pero sí, es histórico porque el ‘brexit’ lo es. Reino Unido se va, se nos va. Lo hará dos veces. De forma oficial, a medianoche del 30 de marzo de 2019. Y de forma real, el 31 de diciembre de 2020. Londres necesitaba ganar tiempo para evitar el caos y Bruselas ha atendido su petición estableciendo sus propias condiciones para el periodo de transición. 21 meses en los que Reino Unido perderá el derecho de veto. 21 meses en los que estará sin estar, en los que acatará casi sin poder rechistar. 21 meses en los que Londres no tendrá ni voz de voto, pero estará sometido a las mismas obligaciones que el resto, como respetar la libre circulación de personas que lleguen hasta final de 2020. ¡Qué 21 meses! Reino Unido ha vuelto a ceder en casi todo. No tenía otra salida. O esto o el caos.

Es verdad que seguirá teniendo los mismos derechos que el resto de Estados y que podrá seguir beneficiándose del mercado interior, pero esto tiene difícil venta en política. ¿Y qué pasa con las dos irlandas? Patada hacia adelante a la espera de que llegue el milagro, es decir, una solución técnica que evite la temida frontera dura y logre preservar los acuerdos de paz. En última instancia, Irlanda del Norte no tendrá más remedio que seguir bajo el paraguas legal de la UE en determinados aspectos. Londres se niega en redondo, pero la única forma forma de evitarlo es proponiendo soluciones que Bruselas no recibe.

Como sucedió el 8 de diciembre con Theresa May de testigo, la chimenea del Berlaymont, la sede de la Comisión, no descansa. La fumata blanca llegó a las 12.45 horas. Así lo anunciaron los negociadores jefe de la UE, Michel Barnier, y Reino Unido, el ministro David Davis, quien dibujó alguna que otra sonrisa para convencer a los ‘brexiters’ que el acuerdo es no tan malo como en realidad lo es. Hay alguna concesión europea, como poder acordar y firmar acuerdos comerciales con terceros países, pero poco más.