Cadena perpetua para el autor del atentado con camión en el centro de Estocolmo

El uzbeko Rakhmat Akilov, solicitante de asilo y simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI), hasido condenado este jueves a cadena perpetua por un tribunal de Estocolmo por el atentado con camión del año pasado en el centro de la capital sueca, que dejó cinco muertos.

Akilov recorrió el 7 de abril del 2017 casi 600 metros de Drottninggatan, la principal calle peatonal de la capital, con un camión robado minutos antes hasta estrellarlo contra la fachada de unos grandes almacenes, lo que causó la muerte de cinco personas y heridas a una decena más durante su recorrido.

El tribunal considera que los cinco fallecimientos y la destrucción provocada que originó "peligro público", afectando a funciones esenciales de la sociedad, justifica una condena por terrorismo contra Akilov, culpable también de 119 intentos de asesinato y de poner en peligro la vida de veinticuatro personas.

Bomba casera

"No se pueden discutir sus simpatías por el EI, él mismo lo ha repetido y también se deduce del material encontrado en su móvil. No hay duda de que la pena total debe ser cadena perpetua", ha señalado en rueda de prensa el presidente del tribunal, Ragnar Palmkvist, que lo ha condenado también a ser expulsado del país tras cumplir este castigo. Los sentenciados a cadena perpetua en Suecia cumplen de media 16 años de prisión, según datos oficiales.

El fallo recuerda también que Akilov pretendía cometer un atentado suicida, pero la bomba casera que había colocado en el interior del camión solo le provocó heridas leves y pudo huir en metro aprovechando la confusión generada, aunque fue detenido el mismo día por la noche en un suburbio de Estocolmo.

La sentencia, que obliga a Akilov a indemnizar a las víctimas con 14 millones de coronas suecas (1,4 millones de euros), responde a casi todas las peticiones de la fiscalía, que se ha mostrado satisfecha con el dictamen judicial. El abogado de Akilov, Johan Eriksson, ha revelado que su cliente estaba "decepcionado" por no recibir una condena de duración concreta y ha dicho que hasta dentro de unos días no decidirán si recurren o no el fallo.

Infieles

Durante el juicio, Akilov ha asegurado que quería matar a todos los "infieles suecos" que encontrase en su camino y que su propósito era obligar a Suecia a abandonar la coalición internacional contra el EI y a no patrocinar una guerra en la que mueren "millones de musulmanes inocentes".

Antes del ataque vio en su teléfono móvil discursos islamistas y se grabó jurando lealtad al EI y, en los meses y días previos, usó servicios de mensajería encriptados para comunicarse con personas vinculadas a las células tayikas -Akilov pertenece a esa etnia- del EI entonces asentadas en Mosul (Irak).

Pero ni el EI ha reivindicado nunca el atentado ni otras personas han sido detenidas en el extranjero en relación con el caso; sí en Suecia, pero solo él ha sido finalmente procesado y juzgado.