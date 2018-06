El Chapo no se declarará culpable ni cooperará

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán no se declarará culpable ni va a cooperar con las autoridades, afirmó ayer su defensa legal, al subrayar que el jefe narcotraficante está dispuesto a ir al juicio a partir del próximo 5 de septiembre. «El señor Guzmán no se va a declarar culpable y no va a colaborar con las autoridades. Cuando sea el juicio, va a haber un juicio», dijo a los periodistas su abogado, Eduardo Balarezo. | l. b.